«Έδιωξε» ξανά τον προπονητή του από το γήπεδο ο Μεντβέντεφ (vid)

Ο 26χρονος Ρώσος έχασε με 6-1 το πρώτο σετ από τον Χούμπερτ Χούρκατς και έμεινε πίσω με μπρέικ στο δεύτερο, με συνέπεια να χάσει τελείως την αυτοκυριαρχία του.

Στρεφόταν μετά από κάθε χαμένο πόντο στο box του και τα έβαζε με τον Ζιλ Σερβάρα, που τελικά... δεν άντεξε να τα ακούει και αποχώρησε από το γήπεδο στις αρχές του δεύτερου σετ.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, αφού ο κορυφαίος τενίστας τενίστας στον κόσμο είχε «διώξει» τον προπονητή του και σε αγώνα για τον τρίτο γύρο του Australian Open 2021. Τότε είχε καταφέρει να ξεπεράσει τελικά το εμπόδιο του Φίλιπ Κραΐνοβιτς, όμως σήμερα μάλλον θα είναι δύσκολο να γυρίσει το ματς με τον Πολωνό...

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο box έμεινε μόνη της η σύζυγος του Μεντβέντεφ, εμφανώς απογοητευμένη από τη συμπεριφορά του.

When your coach has seen enough 😶#TWO22 pic.twitter.com/EnxYY7vhdM