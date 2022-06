Σταμάτησε τον Κύργιο ο Χούρκατς - Με Μεντβέντεφ στον τελικό (vids)

Εξαιρετικός ο Χούμπερτ Χούρκατς, λύγισε στα τρία σε τον φορμαρισμένο Νικ Κύργιο και πέρασε στον τελικό του Χάλε (ATP 500).

O 25χρονος Πολωνός, Νο.12 στον κόσμο, επικράτησε με 4-6, 7-6(2), 7-6(4) σε 2 ώρες και 3 λεπτά και θα διεκδικήσει αύριο (19/6) τίτλο στο χορτάρι για πρώτη φορά στην καριέρα του. Απέναντί του θα βρει τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, Νο.1 στον κόσμο, που απέκλεισε με 7-6(3), 6-3 τον Όσκαρ Ότε και πέρασε στον δεύτερο διαδοχικό τελικό του.

Το πάλεψε ο Νικ, όμως ο Χούρκατς ήταν πιο ψύχραιμος στα τάι μπρέικ και θα προσπαθήσει αύριο να κατακτήσει το πέμπτο τρόπαιό του. Κόντρα στον Μεντβέντεφ έχει δύο νίκες σε τέσσερις αγώνες.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι ο 27χρονος Αυστραλός θα κάνει τη Δευτέρα (20/6) άλμα στο ranking και από το Νο.65 θα βρεθεί στο Νο.45.

Σε ό,τι αφορά το τουρνουά του Queen's, o Mατέο Μπερετίνι δείχνει απλά ασταμάτητος! Ο 26χρονος Ιταλός, Νο.10 στον κόσμο, άφησε εκτός με 6-4, 6-3 τον Μπότικ Βαν ντε Σάνσχουλπ και πέρασε στον τελικό για δεύτερη σερί χρονιά. Είναι ο τρίτος σερί τελικό του στο γρασίδι και μετράει 19 νίκες στα τελευταία 20 ματς του στη συγκεκριμένη επιφάνεια! Έχει, μάλιστα, ρεκόρ 8-0 από τότε που επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του.

Αντίπαλός του στον τελικό, όπου υπερασπίζεται τον τίτλο, θα είναι ο Φίλιπ Κραΐνοβιτς (Νο.48), που έβαλε φρένο στον Μάριν Τσίλιτς με 6-3, 6-3 και πέρασε στον πρώτο τελικό του στο χορτάρι. Είναι η πρώτη φορά που παίζει σε warm up τουρνουά στο χορτάρι εν όψει Wimbledon!

Στο Βερολίνο, τέλος, η εξαιρετική φέτος Ονς Ζαμπέρ νίκησε με 7-6(4), 6-2 τη φιναλίστ του Roland Garros Κόκο Γκοφ και θα παίξει στον τελικό με την Μπελίντα Μπέντσιτς, που νωρίτερα σταμάτησε τη Μαρία Σάκκαρη.

Filip flies through 🙌@filipkrajinovic takes out 2-time Queen's champion Cilic, 6-3 6-2 to make his maiden grass court final!#cinchChampionships pic.twitter.com/eHetP5FFAW — Tennis TV (@TennisTV) June 18, 2022

2 finals in 2 weeks!@DaniilMedwed ends Oscar Otte's run with a 7-6 6-3 win, booking his place in the #TWO22 final ✅ pic.twitter.com/N4Eq58aaFJ — Tennis TV (@TennisTV) June 18, 2022