Η κλήρωση της Σάκκαρη στο Ίστμπορν

H κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, Νο.3 της διοργάνωσης, κληρώθηκε στο κάτω μέρος του ταμπλό του Ίστμπορν (WTA 500) και μπορεί να συναντηθεί με την Ονς Ζαμπέρ (Νο.2 του ταμπλό) μόνο στα ημιτελικά.

Περνάει με μπάι στον δεύτερο γύρο, όπου θα αναμετρηθεί με τη νικήτρια του αγώνα Καλίνινα-Κιρστέα. Στη φάση των «16» ενδεχομένως να πέσει πάνω στην Γιούλι Πουτίντσεβα, ενώ στην οκτάδα η πιο πιθανή αντίπαλος είναι η Γέλενα Οσταπένκο.

Αν ξεπεράσει στα ημιτελικά το εμπόδιο της Ζαμπέρ ή ενδεχομένως της Μουγουρούθα, τα πιο δυνατά ονόματα στο πάνω μέρος του ταμπλό είναι οι Μπαντόσα, Γκοφ, Κρειϊτσίκοβα, Πλίσκοβα, Κβίτοβα και η φορμαρισμένη Χαντάντ Μάια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Ίστμπορν θα γίνει το comeback της Σερένα Γουίλιαμς, έστω και στο διπλό. Θα ενώσει τις δυνάμεις με τη Ζαμπέρ και θα αναμετρηθούν στον πρώτο γύρο με Μπούζκοβα/Σορίμπες Τόρμο.

