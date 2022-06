Εκτός τελικού μετά από... θρίλερ η Σάκκαρη (vids)

Μετά από σπουδαία μάχη διάρκειας 3 ωρών και 7 λεπτών, η Μαρία «παραδόθηκε» με 6-7(6), 6-4, 6-4 στη χρυσή ολυμπιονίκη του Τόκιο και έμεινε εκτός τελικού στο bett1 Open.

Τα έδωσε όλα η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια κόντρα στην πάντα εξαιρετική στο χορτάρι Ελβετίδα, όμως δεν άντεξε στην πίεση όταν σέρβιρε στο 5-4, τόσο στο δεύτερο, όσο και στο τρίτο σετ. Πιο... άνετη η Μπέντσιτς, έβαλε το πόδι στο γκάζι και πέτυχε τα δύο πιο καθοριστικά μπρέικ του αγώνα, για να περάσει στον δεύτερο διαδοχικό τελικό της στη γερμανική πόλη. Εκεί θα περιμένει τη νικήτρια του ημιτελικού ανάμεσα στην Ονς Ζαμπέρ και την Κόκο Γκοφ.

Ήταν, πάντως, ένας από τους πιο συναρπαστικούς αγώνες της φετινής σεζόν, με τις δύο παίκτριες να αφήνουν... τα πάντα στο court και, τελικά, να κρίνεται η νικήτρια στις λεπτομέρειες.

Μπορεί η Μαρία να μην κατάφερε να φτάσει στο σημείο να διεκδικήσει τον τίτλο, όμως η πορεία της στο γρασίδι ήταν φέτος ενθαρρυντική και έχει το δικαίωμα να βλέπει το Wimbledon (27/6)... με άλλο μάτι.

Αυτό, βέβαια, που σίγουρα δεν θα αρέσει στη Μαρία και την ομάδα της, πέρα από την ήττα, είναι το ρεκόρ που έχει η 26χρονη τενίστρια σε ημιτελικούς: σε 15 αγώνες έχει μόνο 5 νίκες...

Το ματς με την Μπέντσιτς έγινε... θρίλερ από το πρώτο κιόλας σετ. Παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα της Μαρίας, η Νο.17 τενίστρια στον κόσμο βρήκε άμεσα τον ρυθμό της και μετά από έξι χαμένα μπρέικ πόιντ, μείωσε σε 2-1. Γύρισε, μάλιστα, τελείως... τούμπα το σετ, καθώς σημείωσε δεύτερο σερί μπρέικ, για να προηγηθεί με 3-2.

Η Μαρία πήρε αμέσως πίσω το μπρέικ, ενώ «εξουδετέρωσε» δύο μπρέικ πόιντ της αντιπάλου της στη συνέχεια, για να φτάσουμε αναπόφευκτα στο τάι μπρέικ. Ούτε εκεί ξεκαθάρισαν, όμως, εύκολα τα πράγματα, παρότι η Σάκκαρη βρέθηκε να προηγείται με 2-4 και 3-5.

Η Μπελίντα το γύρισε σε 6-5 και μετά το χαμένο σετ πόιντ, βρέθηκε η ίδια σε κίνδυνο όταν η Μαρία πέρασε μπροστά με 6-7. Χρειάστηκε η βοήθεια του φιλέ στην επιστροφή της Σάκκαρη για να λυθούν οι διαφορές και η Ελληνίδα τενίστρια να βάλει τις βάσεις για μεγάλη νίκη, μετά από 72 λεπτά.

Το ίδιο κλειστό ήταν και το δεύτερο σετ, με τη Μαρία να μην βρίσκει εύκολα πρώτο σερβίς, αλλά να τη... γλιτώνει με τους πόντους πίσω από το δεύτερο. Είχε και δύο ευκαιρίες να πάρει σημαντικό προβάδισμα στο πρώτο μόλις γκέιμ, αλλά στη συνέχεια η Μπέντσιτς δεν έδωσε ευκαιρίες. Για να φτάσουμε στο 5-4, όπου η Μαρία σέρβιρε υπό πίεση για να μείνει στο σετ. Η Μπέντσιτς πίεσε και τελικά εκμεταλλεύτηκε το πέμπτο της σετ πόιντ, φέρνοντας το ματς στα ίσα.

Ευκαιρίες είχε και στο τρίτο σετ η Μαρία (0/4 μπρέικ πόιντ), αλλά η Μπελίντα κατάφερε να μείνει όρθια και να διατηρήσει το αβαντάζ που είχε επειδή σέρβιρε πρώτη. Φτάσαμε, λοιπόν, πάλι στο 5-4, όπου η Ελβετίδα για άλλη μια φορά βρήκε χώρο να πιέσει, με αποτέλεσμα να βρεθεί με δύο ματς πόιντ.

Η Μαρία σέρβιρε καλά και κατάφερε να ξεφύγει προσωρινά, ωστόσο δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο στο τρίτο ματς πόιντ. Η Μπέντσιτς (που είχε 4/19 μπρέικ πόιντ) σφράγισε την πρόκριση κοντά στο φιλέ και θα διεκδικήσει τον έβδομο τίτλο στην καριέρα της. Η αντίδρασή της στον τελευταίο πόντο τα λέει όλα...

