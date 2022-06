Πρώτος ημιτελικός στο γρασίδι για τη φανταστική Σάκκαρη! (vid)

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια χρειάστηκε μόλις 72 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση της 25χρονης Ρωσίδας (Νο.12) με 6-0, 6-3 και να προκριθεί σε ημιτελικό στο γρασίδι για πρώτη φορά στην καριέρα της. Είναι και η πρώτη φορά που νικάει την Κασάτκινα, καθώς μέχρι τώρα είχε τέσσερις ήττες σε ισάριθμες συναντήσεις!

Και το επόμενο εμπόδιο της, πάντως, θα είναι υψηλό, καθώς περιμένει αύριο (18/6) μια εκ των Μπελίντα Μπέντσιτς, Βερόνικα Κουντερμέτοβα.

Μπορεί να μην... τρελαίνεται για το χορτάρι, όμως εμφανίσεις σαν τη σημερινή θα κάνουν τη Μαρία να το αγαπήσει λίγο περισσότερο! Επιθετική... όσο δεν πάει και με μεγάλη ποικιλία στο παιχνίδι της, «στρίμωξε» την αντίπαλό της, που δεν μπόρεσε παρά ελάχιστες φορές να βρει τα χτυπήματά της.

Ακόμα και όταν τα βρήκε σκούρα στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη... πέρασε το τεστ και κατάφερε να κλείσει τον αγώνα, χωρίς ουσιαστικά να απειληθεί από την ημιφιναλίστ του φετινού Roland Garros.

Eίναι χαρακτηριστικό ότι σημείωσε 20 winners παραπάνω από την αντίπαλό της (27-7), ενώ είχε και 16 αβίαστα λάθη (έναντι 11), δέκα από τα οποία ήταν στο πιο κλειστό δεύτερο σετ. Ήταν, πάντως, μια σούπερ εμφάνιση, που σίγουρα της δίνει αυτοπεποίθηση εν όψει Wimbledon (27/6).

Την περσινή σεζόν, άλλωστε, μπήκε στο βρετανικό σλαμ χωρίς κανένα επίσημο ματς στο χορτάρι, καθώς προηγήθηκε η οδυνηρή ήττα της στα ημιτελικά του Roland Garros από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα. Φέτος, τουλάχιστον, θα πάει σαφώς πιο προετοιμασμένη!

Η Μαρία έδειξε τις επιθετικές διαθέσεις από την αρχή του αγώνα, αφού δεν άφησε την Κασάτκινα να πάρει... ούτε ανάσα! Με το forehand της σε πολύ μεγάλη μέρα και με αλάνθαστες προωθήσεις στο φιλέ, καθάρισε το σετ σε μισή ώρα, χωρίς να χάσει ούτε γκέιμ!

Παρότι μπήκε δυνατά και στο δεύτερο σετ σημειώνοντας μπρέικ στο πρώτο γκέιμ, η Ρωσίδα φάνηκε προς στιγμήν να βρίσκει τον εαυτό της και με την άμεση απάντηση έδωσε νέο ενδιαφέρον στο ματς (1-1). Η Μαρία δεν φάνηκε να πτοείται και βάζοντας ξανά πίεση στην Ντάρια, πέρασε για άλλη μια φορά μπροστά στο σκορ (2-1).

Ούτε, όμως, αυτή τη φορά κατάφερε να μείνει για πολύ στη θέση του οδηγού, καθώς η Κασάτκινα ισοφάρισε σε 3-3. Η αγωνία, ωστόσο, δεν κράτησε για πολύ: η Μαρία εκμεταλλεύτηκε το πέμπτο μπρέικ πόιντ της στο επόμενο γκέιμ (4-3) και με δύο σερί γκέιμ στη συνέχεια, σφράγισε το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Η Κασάτκινα κράτησε μόνο μια φορά το σερβίς της σε όλο τον αγώνα!

Αξίζει να σημειωθεί ότι για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα η Μαρία είχε πολλές χαμένες ευκαιρίες για μπρέικ (7/16), αλλά το καλό είναι ότι... βρίσκει τον δρόμο. Η ουσία μετράει!

Through to a maiden semifinal on grass 🔜



🇬🇷 @mariasakkari records her first victory over Kasatkina to advance in Berlin!#bett1open pic.twitter.com/IkNAgrBtHy