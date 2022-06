Δυνατοί στο χορτάρι Μεντβέντεφ και Μπερετίνι (vids)

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο επικράτησε με 7-6(4), 6-3 του 28χρονου Λευκορώσου (Νο.42) και περιμένει στην οκτάδα τον νικητή του αγώνα Γκρίσκπορ-Μπαουτίστα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ούτε ο Μεντβέντεφ, ούτε ο Ιβάσκα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Wimbledon, που δεν δέχεται φέτος Ρώσους και Λευκορώσους τενίστες.

Οι άλλοι προημιτελικοί της διοργάνωσης είναι Ότε-Χατσάνοφ, Χούρκατς-Αλιασίμ και Καρένιο-Κύργιος.

Εξαιρετικός στο χορτάρι, όμως, συνεχίζει να είναι και ο Ματέο Μπερετίνι, Νο.10 στον κόσμο. Ο περσινός φιναλίστ του Wimbledon έκανε την ανατροπή κόντρα στον Ντένις Κούντλα με 3-6, 7-6(5), 6-4 και έκλεισε θέση στην οκτάδα του Queen's.

Ο 26χρονος Ιταλός μετράει 17 νίκες στα τελευταία 18 παιχνίδια του στο γρασίδι και θα αναμετρηθεί τώρα με τον Τόμι Πολ, που σταμάτησε με 6-1, 6-4 τον Σταν Βαβρίνκα και πέρασε στον πρώτο του «πράσινο» προημιτελικό.

Μέχρι τώρα ξέρουμε άλλα δύο ζευγάρια, Νταβίντοβιτς-Βαν ντε Ζάνσχουλπ και Ρουσουβουόρι-Τσίλιτς, ενώ το τρίτο θα προκύψει από τα ματς Πένιστον-Σερούντολο, Κραΐνοβιτς-Κουέρι.

