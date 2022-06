Δυνατό ξεκίνημα στο Χάλε ο Μεντβέντεφ (vids)

Ο Νο.1 τενίστας στον κόσμο επικράτησε του 31χρονου Βέλγου (Νο.39) με 6-3, 6-2 σε μόλις 64 λεπτά και θα αναμετρηθεί με τον Ίλια Ιβάσκα για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Ο 26χρονος Ρώσος, φιναλίστ στο Libema Open, επέστρεψε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης μετά τον Φεβρουάριο, εκμεταλλευόμενος την μεγάλη απώλεια βαθμών του Νόβακ Τζόκοβιτς, που δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Roland Garros. Δεν έχει, όμως δικαίωμα συμμετοχής στο Wimbledon, λόγω του «μπλόκου» των Βρετανών σε Ρώσους και Λευκορώσους.

Με την πρόκριση του Μεντβέντεφ έκλεισε η φάση των «16» της διοργάνωσης και είναι ευκαιρία να θυμίσουμε τα υπόλοιπα ζευγάρια: Γκρίκσπορ-Μπαουτίστα, Μπασιλασβίλι-Ότε, Τζέρε-Χατσάνοφ, Χούρκατς-Ουμπέρ, Μακντόναλντ-Αλιασίμ, Καρένιο-Κόρντα και Κύργιος-Τσιτσιπάς.

On a mission 🔥



World No.1 @DaniilMedwed claims his first win in @ATPHalle over Goffin 6-3 6-2#TWO2022 pic.twitter.com/AHF26I9kvU