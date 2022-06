Τρέλα για Τσιτσιπά στο Χάλε (vid)

Αρκεί να δείτε τι συνέβη λίγο μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τον Μπενζαμέν Μπονζί για τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης και πώς αντέδρασαν οι νεαροί, κυρίως, φαν του όταν τον είδαν να πλησιάζει προς το μέρος τους.

Είναι, άλλωστε, γνωστό πως πρόκειται για έναν από τους πιο αγαπητούς παίκτες στον κόσμο...

Θυμίζουμε ότι σήμερα (περίπου στις 17.00) ο Στεφ θα διεκδικήσει την πρόκριση στα προημιτελικά κόντρα στον Νικ Κύργιο.

sold out stefanos tsitsipas concert in halle people are saying it was wild pic.twitter.com/mpSst2pF5z