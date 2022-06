Επίσημη η επιστροφή της Σερένα Γουίλιαμς: Πήρε wild card για Λονδίνο!

H θρυλική Αμερικανίδα, επτά φορές νικήτρια στο Λονδίνο, πήρε wild card για τη διοργάνωση και επιστρέφει στα γήπεδα μετά από έναν ολόκληρο χρόνο!

Μία εβδομάδα νωρίτερα, θα κάνει το πρώτο comeback στο Ίστμπορν, αλλά θα αγωνιστεί μόνο στο διπλό παρέα με την Ονς Ζαμπέρ.

Εκτός της Σερένα, κάρτες ελευθέρας πήραν και οι Βρετανίδες Κέιτι Μπάουλτερ, Τζόντι Μπάρατζ, Σονέι Κάρταλ, Γιουρίκο Μιγιαζάκι, Κέιτι Σουόν, ενώ θα ανακοινωθούν άλλες δύο παίκτριες.

Στους άνδρες, wild card πήρε ο κάτοχος τριών major Σταν Βαβρίνκα, αλλά και ο νικητής του Libema Open Τιμ Βαν Ριτχόβεν! Μαζί τους και οι Βρετανοί Λίαμ Μπρόντι, Τζέι Κλαρκ, Άλαστερ Γκρέι, Πολ Τζαμπ και Ράιαν Πένιστον. Εκκρεμεί μία θέση.

The stage awaits.



Our 7-time champion @serenawilliams will return to Wimbledon as a wild card this summer for her 21st appearance pic.twitter.com/7ddMAv7mOq