Περιμένει Στέφανο στον δεύτερο γύρο ο Κύργιος! (vids)

Ο 27χρονος Αυστραλός, Νο.65 στον κόσμο, επικράτησε σε μόλις 67 λεπτά με 6-3, 7-5 του Γερμανού Ντάνιελ Αλτμάιερ (Νο.66) και ήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Χάλε (ATP 500).

Εκεί ενδέχεται να βρει τον Στέφανο Τσιτσιπά, αρκεί ο 23χρονος τενίστας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ξεπεράσει το εμπόδιο του Γάλλου Μπενχαμέν Μπονζί.

Κύργιος και Τσιτσιπάς έχουν συναντηθεί άλλες δύο φορές στο tour και ο Νικ έχει ισάριθμες νίκες στα τρία σετ.

Στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης προκρίθηκε και ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ (Νο.9), που λύγισε με 6-3, 5-7, 6-3 τον Μάρκος Γκιρόν και θα αναμετρηθεί με έναν άλλο Αμερικανό, τον Μακένζι Μακ Ντόναλντ.

Συνεχίζει την πορεία του στη γερμανική πόλη και ο Σεμπ Κόρντα, που μετά το 6-2, 6-3 επί του Κριστιάν Γκαρίν, θα συναντήσει στη φάση των «16» τον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα.

Ο Χούμπερτ Χούρκατς, τέλος, απέκλεισε με 6-4, 4-6, 6-4 τον Μαξίμ Κρέσι και θα βρει απέναντί του τον Ούγκο Ουμπέρ, κάτοχο του τίτλου.

Return of the NICK 🙌@NickKyrgios seals a 6-3 7-5 win over Altmaier at @ATPHalle in STYLE! pic.twitter.com/EOKb0XaI74