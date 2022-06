Η μεγάλη επιστροφή του Μπερετίνι: Πρωταθλητής στη Στουτγκάρδη (vids)

Ο... σπεσιαλίστας του χορταριού Ματέο Μπερετίνι λύγισε στα τρία σετ τον «λαβωμένο» Άντι Μάρεϊ και κέρδισε το τρόπαιο στη Στουτγκάρδη (ATP 250).

Στο πρώτο του τουρνουά μετά από περίπου τρεις μήνες, ο 26χρονος Ιταλός (Νο.10) επικράτησε του άλλοτε κορυφαίου τενίστα στον κόσμο (Νο.68) με 6-4, 5-7, 6-3 σε 2 ώρες και 40 λεπτά, για να κατακτήσει τον έκτο τίτλο στην καριέρα του. Τρεις από αυτούς έχουν κατακτηθεί στο γρασίδι.

Ο περσινός φιναλίστ του Wimbledon, μάλιστα, τρέχει ρεκόρ 9-0 στη διοργάνωση, αφού είχε φύγει νικητής από τη γερμανική πόλη και το 2019, ενώ έχει κερδίσει τα 15 από τα τελευταία 16 του ματς στο χόρτο. Εντυπωσιακό comeback μετά το χειρουργείο στο χέρι!

Ο Μάρεϊ, από την πλευρά του, έκανε ό,τι μπορούσε για να πετύχει τη μεγάλη ανατροπή, καταφέρνοντας να σβήσει τρία μπρέικ πόιντ στο 4-4 του δεύτερου σετ και ισοφαρίζοντας... ηρωικά σε 1-1, όμως από τις αρχές του τρίτου σετ προδόθηκε από το σώμα του. Για την ακρίβεια, χρειάστηκε να δεχτεί ιατρική βοήθεια για ένα πρόβλημα στον αριστερό γοφό.

Το πάλεψε, πάντως, μέχρι το τέλος παρότι έμεινε γρήγορα πίσω με 2-0, ωστόσο ήταν αδύνατον να «χτυπήσει» το σερβίς του αντιπάλου του. Πλέον το ρεκόρ του σε τελικούς στο χορτάρι είναι 8-2.

Παρά την ήττα του, ο 35χρονος Βρετανός έχει ακόμα ελπίδες να είναι seeded στο αγαπημένο του Wimbledon (27/6), όμως θέλει δύο νίκες στο Queen's, όπου ξεκινάει κόντρα στον Λορέντζο Σονέγκο. Αν περάσει στον δεύτερο γύρο, πέφτει πάνω σε Ματέο Μπερετίνι ή Νταν Έβανς.

The moment Matteo Berrettini secured victory at the #BOSSOPEN 🤩 pic.twitter.com/0fD1CmNB5o — Tennis TV (@TennisTV) June 12, 2022

We're going the distance!



Andy Murray takes the second set 7-5 to force a deciding set in Stuttgart#BOSSOPEN @theweissenhof pic.twitter.com/63ejdVzXfq — Tennis TV (@TennisTV) June 12, 2022