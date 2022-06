Ολοκλήρωσε το θαύμα κόντρα στον Μεντβέντεφ ο Βαν Ριτχόβεν! (vids)

H εβδομάδα-όνειρο του 25χρονου Ολλανδού ολοκληρώθηκε με τον πιο... ονειρεμένο τρόπο, καθώς χρειάστηκε μόλις 65 λεπτά για να «καθαρίσει» τον Νο.2 τενίστα στον κόσμο με 6-4, 6-1 στο Ντεν Μπος και να κατακτήσει το πρώτο τρόπαιο στην καριέρα του.

Ήταν για εκείνον μόλις το δεύτερο τουρνουά ATP και πριν την έναρξη της διοργάνωσης, στην οποία μπήκε με wild card, δεν είχε ούτε μια νίκη!

Στην πορεία του προς τον τελικό, μάλιστα, νίκησε και τους Τέιλορ Φριτζ (Νο.14), Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ (Νο.9), ενώ ο Μεντβεντεφ θα είναι από αύριο ξανά στο Νο.1!

Ένα αληθινό παραμύθι για τον Τιμ, που εκτός των άλλων θα χτυπήσει την πόρτα του Top 100, αφού θα κάνει άλμα στο Νο.106! Ο Μεντβέντεφ, πάντως, έλεγε χθες ότι για εκείνον δεν ήταν έκπληξη, καθώς τον είχε «ζήσει» ως junior...

Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, τον τίτλο κατέκτησε η Ρωσίδα Εκατερίνα Αλεξαντρόβα (Νο.30), που λύγισε με 7-5, 6-0 την Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο.6). Οι δύο τενίστριες, δυστυχώς, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Wimbledon...

DREAM WEEK COMPLETE 😍 The moment @timvanrijthoven completed his dream week, defeating Medvedev for the #LibemaOpen title! pic.twitter.com/KydUPSP9uF

"First time in an ATP final and you destroy the number 2 in the world" 🤣



Medvedev congratulates @timvanrijthoven on his unbelievable week!@LibemaOpen pic.twitter.com/h1as9t3Lob