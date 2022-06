Φιναλίστ-έκπληξη στην Ολλανδία!

Ο 25χρονος Ολλανδός (Νο.205), που μπήκε στο κυρίως ταμπλό του Libema Open με wild card, δεν είχε πετύχει νίκη σε τουρνουά της ATP μέχρι την έναρξη αυτής της διοργάνωσης και τώρα θα διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο του!

Για να φτάσει, μάλιστα, ως εκεί, μετά τον αποκλεισμό του Τέιλορ Φριτζ (Νο.14), χρειάστηκε να σταματήσει σήμερα και το Νο.9 του κόσμου, τον εξαιρετικό στο χορτάρι Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ!

Πήρε τη νίκη επί του 21χρονου Καναδού με 6-3, 1-6, 7-6(5) μέσα σε αποθέωση από τους συμπατριώτες του και αύριο (12/6) ενδέχεται να έχει ραντεβού στον τελικό με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, Νο.1 στον κόσμο από τη Δευτέρα. Αρκεί ο 26χρονος Ρώσος να κάνει το... αναμενόμενο και να ξεπεράσει το εμπόδιο του Αντριάν Μαναρινό.

INCREDIBLE SCENES 🤩



The moment @timvanrijthoven defeated Auger-Aliassime and booked his spot in the @LibemaOpen final! pic.twitter.com/Nmb1rUTjCy