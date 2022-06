Δεν... ξέφυγε αυτή τη φορά η Σάκκαρη (vids)

Με πολλά νεύρα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η 26χρονη τενίστρια (Νο.5), ηττήθηκε με 6-4, 4-6, 6-3 από την Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια και έχασε την ευκαιρία να κυνηγήσει στη βρετανική πόλη τον δεύτερο τίτλο στην καριέρα της. Και το λέμε αυτό, διότι με βάση το ranking ήταν μακράν η καλύτερη παίκτρια που είχε απομείνει στο ταμπλό...

Παρότι φαίνεται ότι δεν έχει ακόμα συνηθίσει το χορτάρι, είχε τις ευκαιρίες της κόντρα στην 26χρονη Βραζιλιάνα (Νο.48) και αν ήταν πιο προσεχτική, αλλά και συγκεντρωμένη στο φινάλε, θα μπορούσε να ξαναμπεί στη διεκδίκηση της νίκης.

Έχει, βέβαια, χρόνο μέχρι το Wimbledon και το δυνατό (παρά τις μεγάλες απώλειες) τουρνουά του Βερολίνου την προσεχή εβδομάδα θα είναι ένα γερό τεστ εν όψει του βρετανικού σλαμ (27/6).

Η Χαντάντ Μάια, που είχε νικήσει τη Μαρία και στο Μαϊάμι, πέτυχε το πρώτο μπρέικ του αγώνα στο έκτο γκέιμ (4-2) και πήρε τις μπάλες να σερβίρει για την κατάκτηση του πρώτου σετ στο 5-3. Μετά από μια... επίθεση στη ρακέτα της, η Σάκκαρη εκμεταλλεύτηκε την νευρικότητα της αντιπάλου της και έμεινε «ζωντανή» στο σετ (5-4), αλλά χάλασε όλη την προσπάθειά της στο επόμενο γκέιμ.

Δύο αβίαστα λάθη και ένας τυχερός πόντος της Χαντάντ Μάια έδωσαν το διπλό σετ πόιντ στη Βραζιλιάνα, που «έγραψε» τελικά το 1-0 με ένα διπλό λάθος της Μαρίας.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, ωστόσο, μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο σετ και μετά από τέσσερις χαμένες ευκαιρίες για μπρέικ, πέρασε μπροστά με 3-4. Σερβίροντας αρκετά καλά στη συνέχεια, κράτησε το προβάδισμα και έφερε το ματς στα ίσα.

Θα περίμενε κανείς ότι θα «ξεφούσκωνε» η Χαντάντ Μάια ή ότι η Μαρία θα έβαζε το πόδι στο γκάζι, όμως η Βραζιλιάνα ήταν αυτή που απείλησε πρώτη με μπρέικ, έχοντας τρεις χαμένες ευκαιρίες στο δεύτερο γκέιμ. Σέρβιρε, μάλιστα, εξαιρετικά στο σετ και δεν άφησε περιθώρια στη Σάκκαρη να πάει για το μπρέικ.

Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα όταν μετά από ένα μαραθώνιο γκέιμ με επτά ισοπαλίες, η Χαντάντ Μάια πέρασε μπροστά με 5-3 και πήρε τις μπάλες να σερβίρει για τη νίκη. Όλα αυτά εν μέσω πολλών νεύρων από τη Μαρία, που τα έβαζε διαρκώς με τον εαυτό της αλλά και την ομάδα της, επειδή δεν μπορούσε να τη βοηθήσει.

Απείλησε, πάντως, δυο φορές με μπρέικ και, μάλιστα, τη δεύτερη έχασε δικό της πόντο: ήταν μόνη της μπροστά στο φιλέ, είχε ένα γήπεδο δικό της, αλλά μάλλον το σκέφτηκε περισσότερο από όσο θα έπρεπε και η μπάλα βγήκε έξω με τη βοήθεια του φιλέ... Νωρίτερα είχε διαμαρτυρηθεί για την κραυγή της Χαντάντ Μάια, για να καταλάβετε ότι τα πάντα της αποσπούσαν την προσοχή...

Μπόρεσε να σβήσει το πρώτο ματς πόιντ, αλλά δεν είχε την ευκαιρία να κάνει το ίδιο και με το δεύτερο. Η Χαντάντ Μάια έκλεισε με winner τον αγώνα μετά από 2 ώρες και 36 λεπτά και στον πρώτο της ημιτελικό στο γρασίδι θα παίξει με την Τσέχα Τερέζα Μαρτίντσοβα, που απέκλεισε με 6-3, 6-2 τη Σουάι Ζανγκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως και χθες, η Μαρία υπέπεσε σε σωρεία αβίαστων λαθών (64). Αυτή τη φορά, όμως, δεν τη γλίτωσε...

