The man, the myth, the legend! (vids)

Λίγες μέρες μετά τα 36α γενέθλιά του, ο μυθικός Ισπανός επικράτησε με 6-3, 6-3, 6-0 σε 2 ώρες και 18 λεπτά του 23χρονου Νορβηγού (Νο.8) και παραμένει αήττητος στους τελικούς της αγαπημένης του διοργάνωσης! Είναι και ο μεγαλύτερος σε ηλικία νικητής της διοργάνωσης.

Μέσα σε ένα κλίμα αμφιβολίας για το μέλλον του στο tour λόγω των γνωστών προβλημάτων στο πόδι, ο αριστερόχειρας τενίστας έχει κερδίσει τα δύο πρώτα σλαμ της σεζόν και πλέον απέχει δύο από τους μεγάλους διώκτες του (Φέντερερ, Τζόκοβιτς).

Ο συγκεκριμένος τίτλος, μάλιστα, έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς στον δρόμο του για την κούπα απέκλεισε τέσσερις τενίστες του Top 10 (έστω και αν ο Σάσα Ζβέρεφ αποχώρησε από τον αγώνα τους), παρότι δεν ήταν ποτέ το φαβορί για την κούπα.

Βγήκε, όμως, όρθιος από το «βαρύ» πάνω μέρος του ταμπλό και απέδειξε για άλλη μια φορά ότι κανείς δεν γίνεται να ξεγράφει τον Ράφα! Όσο παραμένει στα courts, το βέβαιο ότι θα τα δίνει όλα και θα συνεχίζει να διεκδικεί όλους τους μεγάλους τίτλους...

Η ευκολία, πάντως, με την οποία «παραδόθηκε» ο Ρουντ, μας έκανε να σκεφτούμε τα... δικά μας. Την απρόσμενη ήττα του Στέφανου Τσιτσιπά στον τέταρτο γύρο και τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία να αγωνιστεί στον τελικό και, τουλάχιστον, να δώσει τη μάχη του κόντρα στον σπουδαίο Ναδάλ...

Πρώτος τελικός, όμως, ήταν για τον Ρουντ και ήταν λογικό ο άγχος, λογικό και το δέος, αφού είχε για πρώτη φορά απέναντί του το είδωλό του, στην ακαδημία του οποίου προπονείται από το 2018.

Είναι δεδομένο, πάντως, ότι είναι μέγας «χωματάς» και προβλέπεται λαμπρό μέλλον σε αυτή την επιφάνεια, και όχι μόνο... Εκμεταλλεύτηκε την κλήρωση, κάτι που δεν έκανε ο Στεφ, και έφτασε με το σπαθί του στο ματς τίτλου, έστω και αν δεν πρόβαλλε μεγάλη αντίσταση.

Και, τέλος, να αναφέρουμε ότι παρά το... δράμα των τελευταίων ωρών, ο Ναδάλ δεν σκοπεύει να αποσυρθεί και είναι βέβαιο ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να είναι παρών στο Roland Garros και τη νέα σεζόν.

Σε ό,τι αφορά τον αγώνα, δεν μπορούμε να πούμε ότι είδαμε και... ματσάρα. Ο Ράφα, μάλιστα δεν χρειάστηκε καν να κάνει το καλύτερο παιχνίδι του για να ξεπεράσει το εμπόδιο του αντιπάλου του. Στο πρώτο σετ έχασε αρχικά το πρώτο του μπρέικ, αλλά πήρε προβάδισμα με 3-1 στη συνέχεια και δεν δυσκολεύτηκε να «γράψει» το 1-0.

Ο Κάσπερ κάτι προσπάθησε να κάνει στο δεύτερο σετ, όπου σημείωσε πρώτος μπρέικ και πέρασε μπροστά με 1-3, αλλά από εκείνο το σημείο και μετά ο Ράφα δεν έχασε ούτε γκέιμ! Κέρδισε 11 στη σειρά και έφτασε για άλλη μια φορά στη... γνώριμη διαδικασία: αποθέωση, απονομή, εθνικός ύμνος, φωτογράφιση.

Ο Ράφα είχε 37 winners και μόλις 18 αβίαστα λάθη, ενώ ο Ρουντ είχε αντίστοιχα 16-26 και είναι αλήθεια ότι έδωσε εύκολους πόντους στον Ισπανό, όταν ήταν ακόμα μέσα στο ματς.

Ο Ναδάλ έχει πλέον κερδίσει 14 τίτλους στο Παρίσι (92 τίτλους καριέρας), όσα σλαμ έχει κερδίσει δηλαδή στο σύνολο ο σπουδαίος Πιτ Σάμπρας!

Μιλάμε για πραγματικό θρύλο και όσο είναι εδώ θα πρέπει απλά να τον απολαμβάνουμε, χωρίς «θα», «αν» και «ίσως»...

Find someone who looks at you the way Rafa looks at the Coupe des Mousquetaires 🥰#RolandGarros pic.twitter.com/2ajSJ4aPyb