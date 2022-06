Τι άλλο θα δούμε: Γυναίκα μπήκε στο court και... δέθηκε στο φιλέ! (vid)

Φορώντας μπλουζάκι που έγραφε «Μας απομένουν 1.028 μέρες», η κοπέλα εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και με γρήγορες κινήσεις... δέθηκε στο φιλέ, την ώρα που ο αγώνας ήταν σε εξέλιξη!

Οι δύο παίκτες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια μέχρι να αποκατασταθεί η τάξη και μετά από αναστάτωση περίπου 12 λεπτών, επέστρεψαν στο γήπεδο για να κάνουν εκ νέου ζέσταμα... Το ματς άρχισε ξανά μετά από συνολική διακοπή 15 λεπτών.

Η νεαρή γυναίκα ονομάζεται Αλιζέ, είναι 22 ετών και η εισβολή της αποτελεί διαμαρτυρία για την κλιματική αλλαγή.

Mάλλον θα πρέπει να προβληματίσει την Αμελί Μορεσμό και τους υπόλοιπους διοργανωτές η ευκολία με την οποία έγινε η είσοδος στο court. ..

The fact that she had enough time to tie herself to the net while players were still on court and with no security around them... #RolandGarros pic.twitter.com/0pG3Srw97W