«Απών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από το Wimbledon o Ράφα Ναδάλ»

Ο «Βασιλιάς της σκόνης» ή καλύτερα ο κυρίαρχος του Roland Garros θα συμμετάσχει σε ακόμη ένα τελικό στην καριέρα του στο γαλλικό major τουρνουά.

Ο Ράφα Ναδάλ, μετά από 3 ώρες και μία άτυχη στιγμή για τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ ο οποίος εγκατέλειψε ελέω σοβαρού τραυματισμού στον αστράγαλο, προκρίθηκε στον τελικό του Roland Garros στη διεκδίκηση του 22ου Grand Slam και συνάμα του 14ου Roland Garros.

Μετά την... άχαρη πρόκριση του 36χρονου τενίστα, η Marca αποκάλυψε πως ο Ισπανός δεν θα συμμετάσχει στο Wimbledon, με απώτερο σκοπό να αποφορτιστεί από τα συνεχόμενα τουρνουά. Αυτή θα είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην οποία δεν θα βρίσκεται στο Grand Slam του Λονδίνου ο Ράφα Ναδάλ.

