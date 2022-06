Αυτός είναι τελικός: Σβιόντεκ εναντίον Γκοφ! (vids)

Εξαιρετική για άλλη μια φορά η 18χρονη Αμερικανίδα, Νο.23 στον κόσμο, άφησε εκτός την 28χρονη Ιταλίδα (Νο.59) με 6-3, 6-1 σε σχεδόν μιάμιση ώρα και έκλεισε μεγάλο ραντεβού με την Ίγκα Σβιόντεκ στο ματς τίτλου του Σαββάτου (4/6).

Η Κόκο είναι νεαρότερη τενίστρια που φτάνει στον τελικό του Roland Garros μετά την Κιμ Κλάιστερς το 2001 και η νεαρότερη τενίστρια που φτάνει σε τελικό Grand Slam μετά τη Μαρία Σαράποβα, που κατέκτησε το 2004 το τρόπαιο στο Wimbledon.

Μετά τα έξι κλειστά πρώτα γκέιμ του αγώνα με την Τρέβιζαν, όπου οι δύο παίκτριες αντάλλαξαν δύο φορές μπρέικ, η Κόκο κέρδισε εννιά από τα επόμενα 10 γκέιμ και έσπασε το σερί 10 νικών της Ιταλίδας. Η νεαρή τενίστρια, μάλιστα, δεν έχει χάσει ακόμα σετ στη διοργάνωση.

Έχει την εμπειρία τελικού Grand Slam από πέρυσι, όταν έπαιξε μαζί με την Κέιτ Μακνάλι στον τελικό του διπλού στο US Open, ενώ ήταν και η νικήτρια στο τουρνουά των juniors το 2018. Άλλο, βέβαια, ένας τελικός σε μονό και η αποστολή γίνεται ακόμα πιο... επικίνδυνη όταν έχεις απέναντί σου στην Ίγκα Σβιόντεκ των 34 σερί νικών!

Οι δυο τους έχουν αναμετρηθεί άλλες δύο φορές, με την 20χρονη Πολωνή να έχει ισάριθμες νίκες. Η πρώτη σημειώθηκε πέρυσι στο χώμα της Ρώμης, ενώ φέτος συναντήθηκαν στο Μαϊάμι, όπου η Ίγκα πέτυχε τη 14η από τις διαδοχικές νίκες της.

Σίγουρα η Κόκο είναι από παίκτριες που μπορούν τουλάχιστον να δυσκολέψουν την ασταμάτητη Πολωνή! Αν καταφέρει να πάρει τον τίτλο, θα κάνει και την πρώτη είσοδό της στο Top 10.

Για την ώρα, χτυπάει την... πόρτα της πρώτης δεκάδας, αφού θα ανεβεί στο Νο.13 σημειώνοντας career high.

