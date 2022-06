Αιώνιος βασιλιάς του χώματος ο Ράφα! (vids)

Μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα διάρκειας 4 ωρών και 12 λεπτών, ο εκπληκτικός Ισπανός (Νο.5) επικράτησε με 6-2, 4-6, 6-2, 7-6(4) του κορυφαίου τενίστα στον κόσμο και έκανε ένα ακόμα βήμα προς τον 22ο Grand Slam τίτλο του!

Θα μονομαχήσει στα ημιτελικά (3/6) με τον Σάσα Ζβέρεφ και πλέον είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου! Βιάστηκαν πολλοί να τον ξεγράψουν και να μιλήσουν για σίγουρη νίκη του Νόλε, όμως δεν γίνεται να ξεγράφεις τον βασιλιά του χώματος. Τον άνθρωπο που έχει σηκώσει το τρόπαιο στον ουρανό του Παρισιού 13 φορές!

Μπορεί να έμεινε πολλές εβδομάδες εκτός καθώς τον πρόδωσε ξανά το σώμα του, μπορεί να έκανε την πιο «αποτυχημένη» σεζόν του στο χώμα, αλλά είναι ένας από τους μεγαλύτερους μαχητές του παγκοσμίου αθλητισμού. Και θα το πάλευε, ακόμα και με ένα πόδι. Αλλά, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν φάνηκε να αντιμετωπίζει κανένα απολύτως πρόβλημα απόψε...

Και από το ξεκίνημα του αγώνα, φάνηκε ότι ήθελε να δείξει στον 35χρονο Σέρβο ότι αυτός είναι το... αφεντικό στο Παρίσι. Προηγήθηκε με μπρέικ μόλις στο πρώτο γκέιμ του ματς και στη συνέχεια, με απίθανες άμυνες, απίθανα χτυπήματα, καθάρισε το σετ, αφού πρώτα «εξουδετέρωσε» δύο ευκαιρίες του αντιπάλου του.

Μπήκε, μάλιστα, πολύ δυνατά και στο δεύτερο σετ, με αποτέλεσμα να περάσει μπροστά με 3-0, έχοντας σημειώσει δύο μπρέικ. Για να φτάσει στο πρώτο, μάλιστα, «σπατάλησε» έξι μπρέικ πόιντ σε ένα μαραθώνιο γκέιμ (1-0). Μετά τα δύο μπρέικ, ωστόσο, ξεκίνησε η μεγάλη αντεπίθεση του Νόλε, που άρχισε να επιστρέφει πολύ καλύτερα και να «εκτελεί» με το forehand του.

Μπόρεσε, λοιπόν, όχι μόνο να μετατρέψει το 3-0 σε 3-3, αλλά και να... αφήσει ξερό τον Ράφα με το μπρέικ στο δέκατο γκέιμ (4-6). Κέρδισε το σετ, κέρδισε και το μομέντουμ ο Τζόκοβιτς και πολλοί θα περίμεναν ότι είχε πλέον την ανατροπή στο... τσεπάκι. Σαν «πρωτάρης», όμως, χαλάρωσε στο πρώτο γκέιμ του τρίτου σετ και δέχτηκε ένα ακόμα μπρέικ από τον Ράφα.

Σα να μην έφτανε αυτό, ο θρυλικός Ισπανός σημείωσε άλλο ένα εκμεταλλευόμενος τα λάθη του Νόλε στο πέμπτο γκέιμ (4-1) και πλέον το σετ είχε πάρει τον δρόμο του... Όντας με την πλάτη στον τοίχο, ο Τζόκοβιτς πίεσε άμεσα για το μπρέικ στο τέταρτο σετ και πήρε γρήγορα κεφάλι με 3-0. Κι ενώ όλα έδειχναν ότι θα πηγαίναμε σε πέμπτο σετ, ο Ναδάλ έσωσε δύο σετ πόιντ στο 3-5 και «έσπασε» τον Σέρβο για το 4-5.

Οι διαφορές λύθηκαν, έτσι, στο τάι μπρέικ, όπου μέσα σε πανδαιμόνιο ο Ράφα προηγήθηκε με 6-1 χωρίς να αφήσει τον Νόλε να πάρει ανάσα! Ο τενίστας από το Βελιγράδι έδειξε σημάδια ζωής μειώνοντας σε 6-4, αλλά ο Ναδάλ δεν έδωσε άλλα... δικαιώματα. Έφτασε στην τεράστια νίκη και στην on court συνέντευξή του φάνηκε πολύ συγκινημένος για τη στήριξη του κόσμου, που όντως ήταν τρομερή!

Έκλεισε, λοιπόν, θέση στον 15ο του ημιτελικό στο Παρίσι και βελτίωσε το head to head με τον Νόλε, ο οποίος προηγείται τώρα με 30-29. Αν μπορέσει να κάνει αυτό που... κάνει συνήθως στη γαλλική πρωτεύουσα, δηλαδή να κατακτήσει τον τίτλο, τότε με τους 22 Grand Slam τίτλους του θα ξεφύγει κατά 2 από Φέντερερ και Τζόκοβιτς!

Απέναντι στον Ζβέρεφ έχει 6 νίκες σε 9 αγώνες και αυτό που καλείται να κάνει ο Γερμανός είναι να γίνει μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία που νικάει τον Ράφα στο Roland Garros!

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι με την αδυναμία του να υπερασπιστεί τον τίτλο στο Παρίσι, ο Νόλε θα «γκρεμιστεί» σε δύο εβδομάδες από την κορυφή και στο Top 2 (με αμφίβολη σειρά) θα είναι οι Ντανίλ Μεντβέντεφ και Σάσα Ζβέρεφ! Δύο παίκτες που δεν λέγονται Φέντερερ, Ναδάλ ή Τζόκοβιτς για πρώτη φορά μετά τον Νοέμβριο του 2003.

🤩 What a set! What a comeback! 🤩



🤔 Is 14 next for @RafaelNadal ?#RolandGarros pic.twitter.com/0Wa4mjZoau