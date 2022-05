Έκλεισε το μεγάλο ραντεβού: Νόλε-Ράφα στα προημιτελικά! (vids)

Μετά από συναρπαστική μονομαχία διάρκειας 4 ωρών και 23 λεπτών, ο αλύγιστος Ισπανός επικράτησε του 21χρονου Καναδού με 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 και επιβεβαίωσε το... blockbuster (31/5) με τον Νόλε στον 16ο προημιτελικό του!

Θα είναι η 59η μονομαχία των δύο θρύλων του παγκοσμίου τένις, με τον Τζόκοβιτς να προηγείται με 30-28 στο head to head και να έχει κερδίσει την τελευταία τους αναμέτρηση πέρυσι στο ίδιο γήπεδο, σε ένα τρομερό σόου.

Το θέμα, φυσικά, είναι σε τι κατάσταση θα εμφανιστεί ο 13 φορές νικητής της διοργάνωσης μετά από μια τόσο επίπονη προσπάθεια, καθώς είναι πάντα δεδομένο το πρόβλημα στο γόνατο και ουδείς γνωρίζει πότε μπορεί να εμφανιστεί ξανά σε μεγάλη ένταση. Ο 36χρονος τενίστας, μάλιστα, αναγκάζεται να κάνει ένεση πριν από κάθε ματς...

Αυτό που είναι βέβαιο, είναι πως ο Ράφα θα δώσει τη μάχη του και δεν θα παραδώσει τα όπλα αν δεν τα έχει δώσει όλα μέσα στο γήπεδο. Όπως έγινε και σήμερα, δηλαδή, καθώς ο Φίλιξ τον δυσκόλεψε πιο πολύ από ό,τι θα περίμενε κανείς και τελικά ηττήθηκε στις λεπτομέρειες.

Ο Ναδάλ, βλέπετε, είναι ο Ναδάλ και ειδικά όταν μιλάμε για το Roland Garros, όπου έχει ηττηθεί μόνο από δύο ανθρώπους σε όλη την καριέρα του: τον Ρόμπιν Σόντερλινγκ και τον Νόβακ Τζόκοβιτς!

Ο Αλιασίμ (Νο.9) μπορεί να πήρε το πρώτο σετ, αλλά όταν ο Ράφα βρήκε τον ρυθμό του ήταν ισοπεδωτικός και έφτασε με σχετική άνεση στην ανατροπή (2-1). Κόντρα στη ροή του αγώνα, όμως, ο νεαρός τενίστας, μετά από μια πρώτη ανταλλαγή μπρέικ, πήρε μεγάλο προβάδισμα με 1-3 και το κράτησε μέχρι το τέλος του σετ, για να φέρει το ματς στα ίσα.

Και το πέμπτο σετ ήταν κλειστό, με τον κόσμο εντός και εκτός γηπέδου να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα. Όταν, ωστόσο, πρόκειται για τον Ράφα, οι Γάλλοι ξεχνούν την... αγάπη τους για το αουτσάιντερ και στηρίζουν το μεγάλο φαβορί, ειδικά στο πέμπτο σετ.

Μέσα σε αποθέωση, λοιπόν, ο Ναδάλ σημείωσε το πολυπόθητο μπρέικ στο όγδοο γκέιμ και σέρβιρε στη συνέχεια με επιτυχία για την πρόκριση. Ο Τόνι Ναδάλ, πάντως, που είναι πλέον προπονητής του Φίλιξ θα ήταν χαρούμενος, όποιος και αν νικούσε!

Ήταν μόλις η τρίτη φορά που ο Ράφα παίζει πέμπτο σετ στο Παρίσι και έχει τρία στα τρία! Καλύτερα, βέβαια, να το είχε αποφύγει σήμερα εν όψει της αναμέτρησης με τον Τζόκοβιτς, που πήρε σχετικά άνετη νίκη σε βάρος του Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

Όπως και να έχει, αυτό που περίμενε... όλος ο κόσμος στο Παρίσι (και όχι μόνο) έγινε. Και ο «τελικός» του Roland Garros διεξάγεται φέτος λίγες μέρες νωρίτερα!

LEGENDARY@RafaelNadal reaches a 16th final eight in Paris passing a titanic battle with Auger-Aliassime 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3#RolandGarros pic.twitter.com/TIxTUM8xYL