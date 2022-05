Δεν κάθεται στο box του Φίλιξ ο Τόνι Ναδάλ (vid)

Ο Ισπανός προπονητής, που πλέον είναι στο πλευρό του 21χρονου Καναδού, είναι για πρώτη φορά «αντίπαλος» του ανιψιού του, όμως δεν κάθεται στο box του παίκτη του.

Επέλεξε να παρακολουθήσει τον αγώνα από την εξέδρα των επισήμων του Philippe Chatrier, κάτι που εξαρχής ήταν και το πιθανότερο σενάριο.

Αμφότεροι αναφέρουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την πρώτη «σύγκρουσή» τους, ωστόσο θα ήταν περίεργο να κάθεται ο θείος Τόνι παρέα με την αντίπαλη ομάδα...

