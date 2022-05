Νίκησε και περιμένει Ράφα ο Τζόκοβιτς! (vids)

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο επικράτησε του 29χρονου Αργεντινού (Νο.16) με 6-1, 6-3, 6-3 σε 2 ώρες και 15 λεπτά και είμαστε πλέον ένα βήμα μακριά από τον... blockbuster προημιτελικό του Παρισιού. Αρκεί να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά ο Ράφα Ναδάλ και να κάμψει την αντίσταση του Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, που έχει στο πλευρό του τον θείο Τόνι!

Ο Νόλε έχει πλέον ρεκόρ 16-0 στη φάση των «16» του Roland Garros, ενώ απέναντι στον Σβάρτσμαν έχει επτά νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα περιμέναμε μεγαλύτερη μάχη.

Ο Ντιέγκο, πάντως, το πάλεψε στο δεύτερο σετ, όπου εκμεταλλεύτηκε μια προσωρινή «αδράνεια» του Τζόκοβιτς και πέρασε μπροστά με 0-3. Ο 35χρονος Σέρβος, ωστόσο, «ξύπνησε» στη συνέχεια, πίεσε περισσότερο και με ένα σερί 6-0 έφτασε και στο 2-0.

Ο Σβάρτσμαν προσπάθησε να απειλήσει και στο τρίτο σετ, ωστόσο δέχτηκε το μπρέικ μετά τη δική του ανεκμετάλλευτη ευκαιρία και στη συνέχεια δεν υπήρχε... γυρισμός. Παρότι έσωσε ένα ματς πόιντ στο 5-2, δεν κατάφερε να «σπάσει» τον Νόλε στο επόμενο γκέιμ και ο Σέρβος σφράγισε την πρόκριση στα προημιτελικά.

Τα άλλο σημερινό ζευγάρι της οκτάδας θα προκύψει από τα ματς Ζβέρεφ-Θαπάτα και Χατσάνοφ-Αλκαράθ, ενώ αύριο παίζουν Ρουντ-Χούρκατς, Ρούνε-Τσιτσιπάς, Ρούμπλεφ-Σίνερ, Τσίλιτς-Μεντβέντεφ.

And still... @DjokerNole remains undefeated against Diego Schwartzman, downing the 15th seed 6-1, 6-3, 6-3 to reach his 13th straight #RolandGarros quarter-final. pic.twitter.com/A7Nq8JAeLS