Καλώς τον Ίμερ, καλώς τον... 3-0 (vids)

O κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε με 6-2, 6-2, 6-1 του 23χρονου Σουηδού σε μόλις 92 λεπτά και περιμένει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Χόλγκερ Ρούνε και τον Ούγκο Γκαστόν, τον οποίο θα αντιμετωπίσει τη Δευτέρα (30/5).

Η σχέση του με τον Ίμερ, μάλιστα, έχει εξελιχθεί σε... πελατειακή, αφού σε τέσσερις αγώνες έχει ισάριθμες νίκες με 11-0 σετ!

Κόντρα σε Λορέντζο Σονέγκο και Ζντένεκ Κόλαρ, έφτυσε... αίμα, αλλά αυτή τη φορά ο Στεφ δεν είχε διάθεση για ανώφελη καθυστέρηση. Καθάρισε τον αντίπαλό του και, αν θέλει, μπορεί να δει με την ησυχία του και τον τελικό του Champions League! Αν και δεν είναι μεγάλος φαν του ποδοσφαίρου...

Αυτή τη φορά ο Στεφ ούτε ξεκίνησε νευρικά, ούτε χαλάρωσε μετά το μεγάλο προβάδισμά του. Ήταν σοβαρός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και, κάνοντας συντήρηση δυνάμεων, θα μπορέσει να μπει πιο φρέσκος στη δεύτερη εβδομάδα του χωμάτινου σλαμ.

Είναι, σαφέστατα, το μεγάλο φαβορί από το κάτω μέρος του ταμπλό, ωστόσο μόνο πιο δύσκολους αντιπάλους θα αντιμετωπίσει από εδώ και πέρα. Οπότε, η σημερινή... προπόνηση μπορεί να αποδειχτεί σημαντική για τη συνέχεια τη διοργάνωσης!

Πέρα από την πνευματική του ετοιμότητα σήμερα, ο Στέφανος ήταν βελτιωμένος σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού του. Είχε εξαιρετική κίνηση, έχασε συνολικά 10 πόντους στο σερβίς του και υπέπεσε σε μόλις 15 αβίαστα λάθη. Σημείωσε και 24 winners, ενώ αντιμετώπισε μόνο ένα μπρέικ πόιντ, το οποίο έσβησε με το καλό του σερβίς.

Ήταν γενικά μια πολύ καλή μέρα για τον 23χρονο τενίστα, αν και η αλήθεια είναι πως ο Ίμερ ήταν απογοητευτικός και δεν κατάφερε να προβάλλει καμία αντίσταση.

Ο Στεφ... έλυσε τον γρίφο στο πέμπτο γκέιμ (3-2) και από εκείνο το σημείο το τρένο μπήκε στις ράγες. Με ένα δεύτερο μπρέικ σφράγισε στην ουσία το πρώτο σετ (5-2) και μπαίνοντας δυνατά και στο δεύτερο, τα πράγματα αυτή τη φορά ήταν φανερό ότι δεν γινόταν να αλλάξουν.

Με οκτώ σερί γκέιμ «έγραψε» το 6-2, 6-2, 4-0 και το μόνο που κατάφερε ο Ίμερ ήταν να πάρει ένα γκέιμ μέχρι το τέλος του αγώνα.

Ήταν μια νίκη που σίγουρα θα του ανεβάσει την αυτοπεποίθηση, ενώ μάλλον... αποκαταστάθηκε οριστικά και η «σχέση» του με το κοινό του Suzanne Lenglen, αφού στηρίχθηκε σε όλο τον αγώνα και αποθεώθηκε όταν εξασφάλισε την πρόκριση!

Στον τέταρτο γύρο πέρασε και ο «αθόρυβος» Χούμπερτ Χούρκατς, που νίκη εύκολα με 7-5, 6-2, 6-1 τον Νταβίντ Γκοφέν και θα παίξει με Κάσπερ Ρουντ ή Λορέντζο Σονέγκο.

Ο Μάριν Τσίλιτς, τέλος, υπέταξε με 6-0, 6-3, 6-2 τον Ζιλ Σιμόν στο τελευταίο ματς του Γάλλου στο Roland Garros και έχει μεγάλο ραντεβού με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Solid as a rock 🪨@steftsitsipas takes care of business against Ymer 6-2, 6-2, 6-1. He awaits the winner of Rune/Gaston#RolandGarros pic.twitter.com/irUgnMyk4t