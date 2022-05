Κάνει και η Σβιόντεκ λάθη! (vid)

Η 20χρονη Πολωνή ήταν μπροστά με 6-1, 1-0 κόντρα στην Άλισον Ρισκ, όταν μπερδεύτηκε στο changeover και αντί απλά να αλλάξει πλευρά, κάθισε στην καρέκλα της και άρχισε να πίνει ηλεκτρολύτες.

Με την Αμερικανίδα να έχει ήδη πάρει θέση στο court, ο διαιτητής ενημέρωσε τη νεαρή τενίστρια ότι έπρεπε άμεσα να μπει και εκείνη στον αγωνιστικό χώρο, για να ακολουθήσει η... επική αντίδρασή της.

Δείτε το βίντεο...

"Iga, get back out there." 😂 pic.twitter.com/RZo63H0JjP