Τσιτσιπάς: Έβγαλε μαγκιά, πήρε το θρίλερ με ανατροπή! (vids)

Με το κοινό να τον έχει κάνει να... χάσει το μυαλό του, κορυφαίος Έλληνας τενίστας χρειάστηκε τέσσερα σετ για να λυγίσει τον «εμπνευσμένο» Τσέχο και να κλείσει ραντεβού με τον Μίκαελ Ίμερ στη φάση των «32» της διοργάνωσης.

Μετά από ένα συναρπαστικό αγώνα διάρκειας 4 ωρών και 6 λεπτών, μετά από πολλές εναλλαγές συναισθημάτων και σκορ, ο Στεφ επικράτησε του 25χρονου qualifier (No.134) με 6-3, 7-6(8), 6-7(3), 7-6(7). Εννοείται ότι μετράει η ουσία, όμως έχει σπαταλήσει ήδη πολλή ενέργεια, σε μόλις δύο γύρους, και μακάρι αυτό να μην του στοιχίσει στη συνέχεια. Θυμίζουμε ότι και ο αγώνας με τον Λορέντζο Μουζέτι ξεπέρασε τις 3,5 ώρες σε διάρκεια!

Υπάρχουν, βέβαια, και τα θετικά... Ο Στεφ μπόρεσε να ξαναβρεί την αυτοκυριαρχία που είχε χάσει λόγω των αντιδράσεων του κοινού και παρότι έμεινε πίσω με 2-6 στο τάι μπρέικ, κατάφερε να βρει το σθένος και να κάνει την ανατροπή. Δεν ήταν ότι ο κόσμος ήταν εναντίον του... Απλά πάντα το κοινό θέλει να δει περισσότερο τένις και συχνά στηρίζει λίγο περισσότερο το αουτσάιντερ!

Αυτό φάνηκε να επηρεάζει τον Στέφανο, που είχε μερικά πρωτοφανή για τα δικά του δεδομένα ξεσπάσματα και θύμισε και λίγο... Τζόκοβιτς. Ειδικά αυτά τα ειρωνικά χαμόγελα όταν έπαιρνε κάποιον πόντο προς... απογοήτευση της εξέδρας! «Μαζεύτηκε», όμως, λίγο στο τάι μπρέικ, κυρίως όταν έμεινε πίσω στο σκορ, και τελικά δεν έδωσε άλλα δικαιώματα στον αντίπαλό του! Θα ήταν... καταστροφή αν πήγαινε το ματς σε πέμπτο σετ...

Στο τέλος, πάντως, αποθεώθηκε από το κοινό, έστω και αν πανηγύρισε πετώντας τη ρακέτα του στο έδαφος. Αποθεώθηκε και ο Κόλαρ, βέβαια, που σίγουρα θα έχει να θυμάται για πάντα αυτό το ματς και αυτή την υποστήριξη!

«Με τρέλανε», είπε για τον Τσέχο ο Στεφ και έχει απόλυτο δίκιο, αφού ο «πρωτάρης» σε Grand Slam παίκτης σημείωσε πολλά «τρελά» drop shots, έβγαλε «τρελές» επιστροφές και ποιος ξέρει τι άλλο «τρελό» θα προκαλούσε αν το ματς κρινόταν σε πέμπτο σετ!

Η αρχή του αγώνα, πάντως, δεν πρόδιδε τι θα ακολουθούσε, καθώς ο Στεφ πήρε με αρκετή άνεση το πρώτο σετ, μετά το μπρέικ που σημείωσε στο τέταρτο γκέιμ (3-1). Ο Κόλαρ, όμως, δεν το έβαλε κάτω και ήταν αυτός που μπήκε πρώτος στη θέση του οδηγού στο δεύτερο σετ (1-3). Ο Στεφ κατάφερε να πάρει πίσω το μπρέικ στο έβδομο γκέιμ (3-4) και όλα τελικά κρίθηκαν στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Κόλαρ έβγαλε μερικά υπέροχα drop shots (γενικά ήταν μεγάλο όπλο στο παιχνίδι του) και βρέθηκε με σετ πόιντ στο 6-7, αλλά ο Στεφ, μετά από δύο ευκαιρίες στο 6-5 και στο 8-7, έκλεισε το σετ εκτελώντας με το forehand.

To ίδιο κλειστό ήταν και το τρίτο σετ, με τον Στεφ να δυσκολεύεται να κρατήσει το σερβίς του, αλλά να μη βρίσκει και ευκαιρίες όταν είχε τις μπάλες στα χέρια ο Κόλαρ. Οι διαφορές λύθηκαν ξανά στο τάι μπρέικ, όπου ο Τσέχος ήταν, πραγματικά, κυρίαρχος και πήρε το σετ, βάζοντας φωτιά στο Suzanne Lenglen.

Η ατμόσφαιρα άρχισε να γίνεται ενοχλητική για τον Τσιτσιπά και αυτό άρχισε να φαίνεται από τις αντιδράσεις του. Πανηγύριζε κάθε πόντο σαν... γκολ, κοιτούσε με ειρωνικό βλέμμα το κοινό και γενικά είχαμε... πανηγύρι! Προηγήθηκε με μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ (3-2), όμως δέχτηκε την άμεση απάντηση. Μετά από μια χαμένη ευκαιρία στο 5-5, τα πάντα ξεκαθάρισαν ξανά στο τάι μπρέικ.

Μέσα σε πανζουρλισμό ο Κόλαρ έφτασε σε τέσσερα σετ πόιντ (2-6), αλλά μετά ήρθε η ώρα να μιλήσει ο Στέφανος. Έκανε ένα σερί 5-0 και παρότι δεν εκμεταλλεύτηκε το πρώτο του ματς πόιντ στο 7-6, δεν άφησε τη δεύτερη ευκαιρία του να πάει χαμένη...

Ο επόμενος αντίπαλος του Στεφ (28/5), ο Σουηδός Ίμερ, άφησε εκτός τον Νταν Έβανς με 6-3, 3-6, 6-2, 6-3. Στο head to head ο Στεφ προηγείται με 3-0.

Την πορεία του στο Παρίσι συνεχίζει και ο Αντρέι Ρούμπλεφ, που απέκλεισε με 6-3, 3-6, 6-2, 6-3 τον Φεδερίκο Ντελμπόνις και θα παίξει στον τρίτο γύρο με τον Κριστιάν Γκαρίν. Ο Γιάνικ Σίνερ, τέλος, λύγισε με 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 τον Ρομπέρτο Καρμπαγές Μπαένα και θα αντιμετωπίσει τον Μακένζι Μακντόναλντ.

Stefanos survives ‼️@steftsitsipas outlasts world No. 134 Zdenek Kolar 6-3, 7-6(8), 6-7(3), 7-6(7) in an epic lasting four hours and six minutes.#RolandGarros pic.twitter.com/tFWQeuP7qq