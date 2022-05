Το κάτι άλλο ο Αλκαράθ! (vid)

Μετά από επική μονομαχία διάρκειας 4 ωρών και 34 λεπτών, ο 19χρονος Ισπανός πήρε τη νίκη με 6-1, 6-7(7), 5-7, 7-6(2), 6-4 και πέρασε στη φάση των «32» της διοργάνωσης για δεύτερη σερί χρονιά. Εκεί θα βρει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Σεμπ Κόρντα και τον Ρισάρ Γκασκέ.

Ο τρομερός πιτσιρικάς (Νο.6) πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές στο Simonne Mathieu (που... πήρε φωτιά για πάρτη του), όμως επέστρεψε από το 40-30 στο σερβίς του Ράμος στο 4-5 του τέταρτου σετ και από το 0-3 του πέμπτου, για να πάρει τη μεγάλη νίκη και να παραμείνει «ζωντανός» σε μια διοργάνωση όπου έχει μπει μεταξύ στο κλαμπ των φαβορί!

«Θρασύς» για άλλη μια φορά ο νεαρός, κατάφερε να δημιουργήσει 31 ευκαιρίες για μπρέικ, αλλά εκμεταλλεύτηκε μόνο οκτώ από από αυτές, σε αντίθεση με τον Ράμος, που είχε 6/7! Τα χτυπήματά του από την baseline ήταν για άλλη μια φορά «φονικά» και έδειξε ξανά ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα...

Στο τέλος του αγώνα δήλωσε «πολύ κουρασμένος», ενώ δεν ξέχασε να ευχαριστήσει το κοινό για την υποστήριξή του. «Ένιωσα σαν στο σπίτι μου, χωρίς εσάς δεν θα τα είχα καταφέρει».

Θυμίζουμε ότι ο Κάρλος είναι στο πάνω μέρος του ταμπλό και πιθανός αντίπαλος του Νόβακ Τζόκοβιτς στα προημιτελικά.

Την πορεία του στο Παρίσι συνεχίζει και ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, που... αθόρυβα έχει φτάσει στον τρίτο γύρο χωρίς να έχει χάσει σετ! Νίκησε με 6-0, 6-4, 6-3 τον Μπόρνα Τσόριτς και έχει τώρα μεγάλο ραντεβού με τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν, που λύγισε με 2-6, 6-7(3), 6-2, 6-2, 6-2 τον Τζάουμε Μουνάρ σε 3 ώρες και 45 λεπτά.

Στις γυναίκες, τέλος, σπουδαία νίκη πέτυχε η Μπελίντα Μπέντσιτς επί της Μπιάνκα Αντρεέσκου με 6-2, 6-4 και βρίσκει τώρα απέναντί της τη Λέιλα Φερνάντες. Η φιναλίστ του περσινού US Open νίκησε με 6-3, 6-2 την Κατερίνα Σινιάκοβα.

Alcaraz by name ✨ Alcaraz by nature ✨@alcarazcarlos03 defeats compatriot Albert Ramos-Vinolas 6-1, 6-7(7), 5-7, 7-6(2), 6-4 to advance to the third round.#RolandGarros pic.twitter.com/06A8nqfkgX