Σάκκαρη: «Μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα καλύτερα»

Ψύχραιμη ήταν στη συνέντευξη τύπου η Μαρία Σάκκαρη, παρά τη «σκληρή» ήττα από την Καρολίνα Μούχοβα στον δεύτερο γύρο του Roland Garros. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ: Βίκυ Γεωργάτου.

«Σίγουρα δεν έπαιξα στο 100% μου, ξεκάθαρα», είπε στο SDNA η 26χρονη τενίστρια. «Εκείνη έπαιξε στο 200%, εκείνη έπαιξε στο 60%-70% και παρόλα αυτά ήμουν πάρα πολύ κοντά στο να γυρίσω το ματς. Σίγουρα ήταν πολλά τα πράγματα που θα μπορούσα να κάνω καλύτερα, έκανα πολλά λάθη δεν συνηθίζω να κάνω, ειδικά στο χώμα. Γενικά ήταν διάφορα που δεν με βόλεψαν. Το χέρι της απλά είχε ανοίξει και έμπαιναν όλα μέσα. Δεν είχε τίποτα να χάσει. Έπαιζε με το Νο.3 στον κόσμο και έχει έρθει από τραυματισμό, μπήκε μέσα και με τα μάτια κλειστά της μπήκαν όλα μέσα».

Μίλησε με τον Τομ μετά το ματς; «Μου είπε ότι είναι πολύ περήφανος για μένα, που μετά από την άσχημη φάση που πέρασα τον τελευταίο καιρό μπόρεσα και ξαναβρήκα τον εαυτό μου, πάλεψα και ήμουν κοντά στο να γυρίσω το ματς. Όμως, όπως είπα κι εγώ, η αντίπαλός μου έπαιξε καλύτερα. Είναι περήφανος και συνεχίζουμε».

Η Μαρία, πάντως, δεν είναι από τις παίκτριες που το σκέφτονται για το Wimbledon. «Θα είναι άδικο για τους βαθμούς αν το κερδίσω! Από την άλλη, δεν έχω καταλήξει κάπου, νομίζω ότι θα παίξω. Δεν έχουμε σκεφτεί το ενδεχόμενο να μην παίξω. Δεν έχουμε συζητήσει, ήθελα απλά να τελειώσει αυτό τουρνουά και μετά να βλέπαμε τι θα κάναμε».

Σε άλλη ερώτηση στα ελληνικά, τόνισε ότι οι στόχοι της είναι ακόμα πιο μεγάλοι. «Ποτέ μου δεν μου έχω σκεφτεί ότι το Νο.3 είναι πάντα αυτό που ήθελα να καταφέρω. Πάντα κοιτάζω ακόμα πιο ψηλά. Θέλω να πάω Νο.1 στον κόσμο, θέλω να κερδίσω Grand Slam. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα από παίκτες που το έκαναν σε μεγαλύτερη ηλικία από αυτή που βρίσκομαι εγώ σήμερα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές αναποδιές στην καριέρα ενός παίκτη, δεν το βάζω κάτω. Ήδη σκέφτομαι αν θα μπορέσω να παίξω πιο σύντομα σε κάποιο τουρνουά».

Μίλησε, όμως, και στα αγγλικά.

Για τον αγώνα με τη Μούχοβα: «Έπαιξε ένα απίθανο ματς. Πάντα παίζει καλά στα Grand Slams και σήμερα ήταν καλύτερη, πρέπει να το παραδεχτώ. Δοκίμασα ένα forehand στον τελευταίο πόντο, δεν μου βγήκε. Είναι απογοητευτικό γιατί είναι ακόμα το αγαπημένο μου τουρνουά και είμαι λυπημένη. Παράλληλα υπήρχαν πολλά θετικά, γιατί ξαναβρήκα τον εαυτό μου στο court. Αισθάνομαι καλά, παλεύω. Απολαμβάνω τον χρόνο μου στο court, οπότε πιστεύω ότι ωραία πράγματα θα γίνουν σύντομα».

Για το τι έμαθε στη φετινή διοργάνωση: «Πάντα μαθαίνεις πράγματα όταν παίζεις ένα τουρνουά, ειδικά αυτού του επιπέδου. Απλά νιώθω ότι παίζω καλά ξανά. Παλεύω και πρέπει να πω ότι είχα χάσει αυτό το συναίσθημα για κάποιο καιρό μετά το Indian Wells. Αυτό είναι ένα θετικό που θα κρατήσω».

Για τον θα ήθελε να παίζουν οι γυναίκες πέντε σετ: «Θα ήταν εξαιρετικό, γιατί η φυσική κατάσταση είναι η δύναμή μου. Αλλά το τουρνουά δεν θα τελείωνε ποτέ, θα έπρεπε να μείνουμε εδώ έναν μήνα ή να φτιάξουμε άλλα 15 courts. Δε νομίζω ότι θα συμβεί, το καλεντάρι πρέπει να είναι πιο μικρό».

Για την περίπτωση να παίζουν όλοι best of three την πρώτη εβδομάδα και best of five τη δεύτερη: «Δεν θα γινόταν να παίζεις τρία σετ και μετά ξαφνικά να παίζεις πέντε. Δεν έχεις συνηθίσει κάτι τέτοιο, βγαίνεις από τη ρουτίνα σου. Πρέπει να είναι πολύ δύσκολο για τους άνδρες να παίζουν πέντε σετ. Νομίζω, όμως, ότι πρέπει να μείνει έτσι».

Για το τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά σήμερα: «Λιγότερα αβίαστα λάθη, να βγάλω μερικές άμυνες σε κάποια σημεία του ματς. Έβγαλε, όμως, κάποια εξαιρετικά χτυπήματα στα τάι μπρέικ και δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι. Ήταν καλή μέρα για εκείνη και κακή για μένα»

Για το αν είχε στο μυαλό της την περσινή πορεία: «Ήθελα να πάω καλά, αλλά τα πράγματα είναι διαφορετικά κάθε χρόνο, συμβαίνουν εκπλήξεις και πρέπει να αποδεχτείς ότι δεν μπορείς να πηγαίνεις καλά σε κάθε τουρνουά. Είναι απογοητευτικό διότι ήθελα να πάω καλά, αλλά είμαι σίγουρη ότι έχω αρκετά χρόνια ακόμα στην καριέρα μου. Είμαι σίγουρη ότι θα τα ξαναπάω καλά εδώ».