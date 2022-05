Δε... θύμισε Μαρία και αποκλείστηκε (vids)

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έχασε με 7-6(5), 7-6(4) από την 25χρονη Τσέχα (Νο.81) και αποχαιρετάει πρόωρα το Παρίσι, έναν χρόνο μετά τη συμμετοχή της στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

«Κάνω συνέχεια λάθος επιλογές», μονολόγησε σε κάποια στιγμή του αγώνα η Μαρία και αυτή η φράση δείχνει πραγματικά την εικόνα του αγώνα. Η Νο.3 τενίστρια στον κόσμο δεν είχε καθαρό μυαλό και παρότι πάλεψε και στα δύο σετ για να κάνει την ανατροπή, η Μούχοβα ήταν αυτή που έπαιξε καλύτερα τους κρίσιμους πόντους και πήρε δίκαια τη νίκη.

Εκτός των άλλων, η Μαρία θα χάσει πολλούς πόντους από την περσινή πρόκρισή της στον ημιτελικό, οπότε αναμένεται και πτώση της στην παγκόσμιας κατάταξη, το μέγεθος της οποίας εξαρτάται πλέον από την πορεία των αντιπάλων της.

Από το ξεκίνημα του αγώνα φάνηκε ότι Μαρία δεν ήταν σε πολύ καλή μέρα. Έχασε πολύ γρήγορά το σερβίς της (2-0), έδινε ευκαιρίες στην Τσέχα με τα χτυπήματά της και λίγο έλειψε να δεχτεί δεύτερο μπρέικ στο 5-2, όπου κατάφερε να σβήσει τρία σετ πόιντ.

Οι μπάλες έγιναν σε αυτό το σημείο βαριές για την Τσέχα και το αποτέλεσμα ήταν να χάσει το σερβίς της, προσφέροντας το μπρέικ στη Σάκκαρη με δύο διπλά λάθη.

Πίεσε, πάντως, για το μπρέικ στο επόμενο γκέιμ, όμως η Μαρία έσωσε ένα ακόμα σετ πόιντ και παρέμεινε στη διεκδίκηση του σετ. Και το... δράμα συνεχίστηκε όταν η Ελληνίδα τενίστρια σέρβιρε στο 6-5 και χρειάστηκε να σώσει άλλα τρία σετ πόιντ για να εξασφαλίσει το τάι μπρέικ!

Εκεί η Μαρία μετέτρεψε το 2-1 σε 2-3, όμως δεν μπόρεσε να διατηρήσει το προβάδισμά της (3-3) και «έδωσε» το μίνι μπρέικ στη Μούχοβα με το λάθος με το forehand. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η Τσέχα κατάφερε να κλείσει το σετ, εκμεταλλευόμενη το όγδοο σετ πόιντ της!

Στο δεύτερο σετ η Σάκκαρη πίεσε από την αρχή για το μπρέικ, όμως δεν μπορούσε να βασιστεί στο σερβίς της και η Τσέχα ήταν απειλητική σε κάθε service game της. Μετά από μια πρώτη ανταλλαγή μπρέικ, η Μούχοβα πέρασε μπροστά με 3-2 και απείλησε με νέο μπρέικ στο 4-2, αλλά η Μαρία βρήκε τρόπο να μείνει όρθια. Πήρε, μάλιστα, και το μπρέικ πίσω στο επόμενο γκέιμ (4-4), δείχνοντας ικανή να «αρπάξει» το σετ από την αντίπαλό της. Ειδικά όταν έσωσε δύο ακόμα μπρέικ πόιντ αμέσως μετά...

Η Μούχοβα, ωστόσο, έδειξε τρομερή ψυχραιμία, ειδικά στο τάι μπρέικ που ακολούθησε. Αν και η Μαρία πήρε πίσω το πρώτο μίνι μπρέικ μειώνοντας σε 4-3, η Τσέχα «χτύπησε» στο 4-4 και κρατώντας στη συνέχεια το σερβίς της, έφτασε στην πολύ μεγάλη νίκη, μετά από 2 ώρες και 28 λεπτά. Θα παίξει στη συνέχεια με τη φορμαρισμένη Αμάντα Ανισίμοβα, που άφησε εκτός με 6-4, 6-1 την Ντόνα Βέκιτς.

Η Μαρία είχε 31 winners και 37 αβίαστα λάθη, ενώ η Μούχοβα τα πήγε ξεκάθαρα καλύτερα με 34 και 22 αντίστοιχα. Το κακό για τη Μαρία ήταν, επίσης, ότι κέρδισε μόνο 8 από τους 20 πόντους πίσω από το δεύτερο σερβίς της.

Τώρα θα στρέψει αναγκαστικά το βλέμμα της στη σεζόν στο γρασίδι και περιμένουμε να δούμε αν η απόφαση για τους βαθμούς στο Wimbledon την κάνει να σκεφτεί δύο φορές για τη συμμετοχή της στη διοργάνωση.

Στο μεταξύ, δυνατά συνέχισαν στο Παρίσι δύο πρωταθλήτριες Grand Slam που έχουν μείνει στο κάτω τέταρτο του ταμπλό. Η Βικτόρια Αζαρένκα νίκησε με 6-1, 7-6(3) και παίζει με τη Ζιλ Τάιχμαν στον δεύτερο γύρο, ενώ η Αντζελίκ Κέρμπερ απέκλεισε με 6-1, 7-6(2) την Έλσα Ζακενό και θα συναντήσει την Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς. Η Λευκορωσίδα σταμάτησε την πορεία της περσινής νικήτριας του US Open Έμα Ραντουκάνου με 3-6, 6-1 6-1.

Η Κόκο Γκοφ, τέλος, ξεπέρασε το εμπόδιο της Άλισον Βαν Ούιτβανκ με 6-1, 7-6(4) και θα αναμετρηθεί με την πολύ επικίνδυνη Κάια Κανέπι, που υπέταξε με 6-4, 6-4 την Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια.

Seeds continue to fall 👀@karomuchova7 proves too good for Maria Sakkari, toppling the No.4 seed 7-6(5), 7-6(4).#RolandGarros pic.twitter.com/fofW31YHCg