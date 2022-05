Πήγε να χτυπήσει άνθρωπο με το μπαλάκι ο Ρούμπλεφ (vid)

Γνωστός για τα ξεσπάσματά του ο Αντρέι Ρούμπλεφ, συνήθως κάνει κινήσεις που βλάπτουν μόνο τον εαυτό του. Αυτή τη φορά, όμως, χτύπησε με δύναμη το μπαλάκι κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Σουνβού Κβον και εκείνο χτύπησε με τη σειρά του το καπελάκι ανθρώπου που ετοιμαζόταν να «στρώσει» το χώμα. Παραλίγο, δηλαδή, να πάει στο κεφάλι του! Στη συνέχεια, έσπασε και το παγούρι του...

Δείτε την έκρηξη του 24χρονου Ρώσου...

Anything to say my loveley TT, the last bastion of morality? Rublev almost rip off the assistant's head... https://t.co/cmHILhUopQ pic.twitter.com/uDdeBH23ZP