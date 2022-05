Ορθάνοιχτος ο δρόμος για τον Τσιτσιπά στο Παρίσι

Έτσι κι αλλιώς ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ήταν μεταξύ των φαβορί για κατάκτηση του γαλλικού σλαμ, όμως τώρα οι ελπίδες του για πρόκριση τουλάχιστον στον τελικό (όπως και πέρυσι) αυξήθηκαν κατακόρυφα!

Δεν είναι μόνο ότι έπεσε στην πλευρά του Ντανίλ Μεντβέντεφ και όχι του υπερασπιστή Νόβακ Τζόκοβιτς, είναι ότι απέφυγε τον «βασιλιά» της διοργάνωσης Ράφα Ναδάλ, αλλά και τον ασταμάτητο φέτος Κάρλος Αλκαράθ. Αυτοί οι τρεις παίκτες βρίσκονται στο πάνω μέρος του ταμπλό και θα παλέψουν για μια θέση στον τελικό! Εκεί βρίσκεται και ο Σάσα Ζβέρεφ, αν και ο 25χρονος Γερμανός δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να πετύχει νίκη κόντρα σε τενίστα του Top 10 σε Grand Slam.

O Στεφ, από την άλλη, μπορεί να συναντήσει τον Μεντβέντεφ μόνο στα ημιτελικά του τουρνουά, ενώ ο πιο πιθανός του αντίπαλος στα προημιτελικά είναι ο Κάσπερ Ρουντ, ένας εξαιρετικός παίκτης στο χώμα, αλλά αν φτάσουμε σε αυτή τη φάση του RG, ο Τσιτσιπάς θα έχει σαφέστατο προβάδισμα για την πρόκριση...

Τι πρέπει να κάνει ο Στέφανος για να φτάσει μέχρι εκεί; Να ξεπεράσει καταρχάς το επικίνδυνο πρώτο του εμπόδιο pου ακούει στο όνομα Λορέντζο Μουζέτι. Εννοείται πως ο 23χρονος Έλληνας είναι καλύτερος παίκτης από τον νεαρό Ιταλό, αλλά πάντα η πρεμιέρα κρύβει παγίδες και δεν γίνεται να ξεχάσουμε τον περσινό σοκαριστικό αποκλεισμό του από τον Φράνσις Τιάφοου στον πρώτο γύρο του Wimbledon. Εκεί, βέβαια, μιλάμε για χορτάρι και όχι για χώμα, όπου ο Τσιτσιπάς έχει φέτος ρεκόρ 14-3 έχοντας κατακτήσει τον τίτλο στο Μόντε Κάρλο...

Στη συνέχεια, Λούκας Πούιγ ή qualifier λογικά δεν μπορούν να σταματήσουν τον Στέφανο και το ίδιο ισχύει και για τον Νταν Έβανς, τον πιθανό αντίπαλό του στον τρίτο γύρο. Στη φάση των «16» θα έχει πιο δύσκολη αποστολή, ωστόσο Ντένις Σαποβάλοφ ή Άλεξ Ντε Μινόρ, που ενδεχομένως θα φτάσουν ως εκεί, θα πρέπει να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους κόντρα στον... καλό Στέφανο του χώματος.

Τα νέα, λοιπόν, είναι πολύ καλά για τον Τσιτσιπάς, όμως η Μαρία Σάκκαρη θα πρέπει να καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να επαναλάβει (ή και να βελτιώσει) την περσινή της πορεία στη διοργάνωση. Το θετικό, πάντως, είναι ότι δεν κληρώθηκε στην πλευρά της αχτύπητης Ίγκα Σβιόντεκ, αλλά σε αυτή της περσινής νικήτριας Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, που έχει να παίξει από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Mετά τον εύκολο (θεωρητικά) πρώτο γύρο κόντρα στην Κλάρα Μπουρέλ, λογικά θα πέσει πάνω στην επικίνδυνη Καρολίνα Μούχοβα. Ακόμα πιο επικίνδυνη, όμως, θα είναι η αντίπαλός της στον τρίτο γύρο, καθώς θα αντιμετωπίσει λογικά Αμάντα Ανισίμοβα ή Ναόμι Οσάκα!

Δύσκολα είναι τα πράγματα και στον τέταρτο γύρο, με την χρυσή ολυμπιονίκη του Τόκιο Μπελίντα Μπέντσιτς ενδεχομένως να την περιμένει, ενώ στη φάση των «8» πιθανότατα θα βρει την Ονς Ζαμπέρ, την παίκτρια που την υποχρέωσε σε οδυνηρή ήττα στη Ρώμη.

Στα ημιτελικά, εκτός της Κρεϊτσίκοβα, πιθανότητες πρόκρισης έχουν, φυσικά και οι Ανέτ Κονταβέιτ, Γκαρμπίνιε Μουγουρούθα. Σίγουρα ο δρόμος είναι δύσβατος, αλλά και πέρυσι η Μαρία είχε μπροστά μεγάλες αντιπάλους (βλέπε Σβιόντεκ, Κένιν, Μέρτενς) και κατάφερε να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά!

Στο πάνω μέρος του ταμπλό, μαζί με τη Σβιόντεκ είναι και οι Πάουλα Μπαντόσα, Αρίνα Σαμπαλένκα, Τζέσικα Πεγκούλα, Γέλενα Οσταπένκο και Έλενα Ριμπάκινα. Δεν θα είναι εύκολο το έργο της Σβιόντεκ, που μετράει πέντε σερί τίτλους στο tour!

All four quarters of the men's #RG22 draw pic.twitter.com/lfhmXZFk1C

All four quarters of the women's draw at #RG pic.twitter.com/8C5QIEV9Hw