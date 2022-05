Στην πλευρά της Κρεϊτσίκοβα η Σάκκαρη

Η 26χρονη Ελληνίδα θα κάνει πρεμιέρα κόντρα στη Γαλλίδα Κλάρα Μπουρέλ, Νο.95 στον κόσμο, ενώ στον δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα Καρόλ Μονέ και την Κριστίνα Μούχοβα. Στον τρίτο γύρο λογικά θα παίξει με Αμάντα Ανισίμοβα ή Ναόμι Οσάκα και στη φάση των «16» με Μπελίντα Μπέντσιτς ή Λέιλα Φερνάντες.

Στα προημιτελικά ενδεχομένως να βρει την Μπελίντα Μπέντσιτς και στα ημιτελικά μια εκ των Ανέτ Κονταβέιτ, Γκαρμπίνιε Μουγουρούθα και Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

Σε ό,τι αφορά τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης, ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Ναόμι Οσάκα με την Αμάντα Ανισίμοβα.

Οι αγώνες του κυρίως ξεκινούν την Κυριακή (22/5) και αύριο θα μάθουμε αν θα είναι εκεί και η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου, που παίζει περίπου στις 13.00 με την Κριστίνα Μακχέιλ για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Πιθανή φάση «16» (με βάση το ranking)

Σβιόντεκ-Οσταπένκο

Πεγκούλα-Πλίσκοβα

Μπαντόσα-Ριμπάκινα

Κόλινς-Σαμπαλένκα

Ζαμπέρ-Ραντουκάνου

Μπέντσιτς-Σάκκαρη

Κονταβέιτ-Μουγουρούθα

Αζαρένκα-Κρεϊτσίκοβα

Πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Σβιόντεκ-Πλίσκοβα

Μπαντόσα-Σαμπαλένκα

Ζαμπέρ-Σάκκαρη

Κονταβέιτ/Μουγουρούθα-Κρεϊτσίκοβα

