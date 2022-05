Απέφυγε τα «θηρία» ο Τσιτσιπάς - Πρεμιέρα με Μουζέτι

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, πάντως, έχει επικίνδυνη πρεμιέρα κόντρα στον Ιταλό Μουζέτι, Νο.57 στον κόσμο. Αν επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και περάσει στον δεύτερο γύρο, τότε θα παίξει είτε με τον Λούκας Πούιγ, είτε με qualifier.

Στον τρίτο γύρο ο πιο πιθανός του αντίπαλος είναι ο Νταν Έβανς, ενώ στη φάση των «16» λογικά θα παίξει με Άλεξ Ντε Μινόρ ή Ντένις Σαποβάλοφ. Ο Κάσπερ Ρουντ ενδέχεται να βρεθεί στον δρόμο του στα προημιτελικά και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ στα ημιτελικά. O Ρώσος θα παίξει στον πρώτο γύρο με τον Φακούντο Μπάγνις.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, από την άλλη, που υπερασπίζεται τον τίτλο στο Παρίσι, θα πρέπει να ξεπεράσει πολύ υψηλά εμπόδια για να φτάσει στο repeat... Εκτός του ότι μπορεί να συναντήσει στα προημιτελικά τον «βασιλιά» Ράφα Ναδάλ, έχει στη δική του πλευρά και τον Κάρλος Αλκαράθ! Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο ξεκινάει την προσπάθειά του κόντρα στον Γιοσιχίτο Νισιόκα και στον δεύτερο γύρο μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με τον παίκτη του πρώην προπονητή του Μάριαν Βάιντα, τον Άλεξ Μόλκαν!

Ο Ναδάλ κάνει πρεμιέρα κόντρα στον Τζόρνταν Τόμπσον, ενώ Ζβέρεφ και Αλκαράθ θα αντιμετωπίσουν qualifiers.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Κυριακή (22/5).

Πιθανή φάση «16» (με βάση το ranking)

Τζόκοβιτς-Σβάρτσμαν

Αλιασίμ-Ναδάλ

Ζβέρεφ-Φριτζ

Νόρι-Αλκαράθ

Ρουντ-Χούρκατς

Σαποβάλοφ-Τσιτσιπάς

Ρούμπλεφ-Σίνερ

Καρένιο-Μεντβέντεφ

Πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Τζόκοβιτς-Ναδάλ

Ζβέρεφ-Αλκαράθ

Τσιτσιπάς-Ρουντ

Μεντβέντεφ-Ρούμπλεφ

