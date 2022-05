Στο Παρίσι οι δύο υπερασπιστές - Η συνάντηση του Ράφα με τη Σβιόντεκ (vids)

Η Νο.2 τενίστρια στον κόσμο, μάλιστα επιστρέφει στα courts για πρώτη φορά μετά τον Φεβρουάριο, καθώς ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό στον αγκώνα.

Με tape τόσο στον αγκώνα, όσο και στο πόδι, η Τσέχα προπονήθηκε παρέα με τη Μαρία Σάκκαρη, που πέρυσι έχασε ματς πόιντ στον μεταξύ τους ημιτελικό και γνώρισε στη συνέχεια «σκληρή» ήττα.

Πέρα από τις μεγάλες αφίξεις, είχαμε και μεγάλες συναντήσεις στο Παρίσι, αφού ο Ράφα Ναδάλ έπεσε πάνω στην Ίγκα Σβιόντεκ, την πιο «καυτή» παίκτρια του γυναικείου tour. Οι δυο τους έχουν εξαιρετικές σχέσεις και η 20χρονη Πολωνή έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι ο θρυλικός Ισπανός είναι το είδωλό της!

Στη γαλλική πρωτεύουσα βρίσκεται και ο Σταν Βαβρίνκα, νικητής του 2015, που κάνει μεγάλη προσπάθεια να επιστρέψει σε τοπ επίπεδο.

Απόψε στις 20.00, θυμίζουμε, θα γίνει η κλήρωση της διοργάνωσης, που ξεκινάει την προσεχή Κυριακή (22/5).

