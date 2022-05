Στο Παρίσι ο Τσιτσιπάς - Πρώτη προπόνηση και για Ναδάλ (vids)

Σήμερα έκανε την πρώτη του προπόνηση στο Philippe Chatrier ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ενώ λίγη ώρα αργότερα όλα τα βλέμματα στράφηκαν στον Ράφα Ναδάλ. Στον 13 φορές νικητή της διοργάνωσης, που ανησύχησε πολύ τους θαυμαστές του στον αγώνα κόντρα στον Ντένις Σαποβάλοφ την περασμένη εβδομάδα στη Ρώμη.

Ο θρυλικός Ισπανός μοιράστηκε το court με τον Τζάουμε Μουνάρ και τα πρώτα δείγματα για την κατάσταση του ποδιού του είναι θετικά...

Θυμίζουμε ότι αύριο (19/5) στις 20.00 για γίνει η κλήρωση της διοργάνωσης, που ξεκινάει την προσεχή Κυριακή (22/5).

Stef has arrived on Chatrier for his first Parisian practice this year! 😉#PameStef 🇬🇷 #RolandGarros pic.twitter.com/aTud15u2jX