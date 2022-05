Ξεκίνησε προπονήσεις στο Παρίσι η Σάκκαρη (vid+pics)

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ξεκίνησε την προετοιμασία της στο Roland Garros και αύριο (19/5, 20.00) θα μπει στην κληρωτίδα ως Νο.4 του ταμπλό, πίσω από τις Ίγκα Σβιόντεκ, Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και Πάουλα Μπαντόσα.

Η διοργάνωση ξεκινάει την Κυριακή (22/5) και η Μαρία θα προσπαθήσει να κάνει ανάλογη ή και καλύτερη πορεία από την περσινή. Θα είναι, βέβαια, πολύ δύσκολο, καθώς το 2021 η 26χρονη τενίστρια έφτασε ως τα ημιτελικά του σπουδαίου χωμάτινου σλαμ!

Με την ευκαιρία, να πούμε ότι σήμερα (περίπου στις 17.30) η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου θα προσπαθήσει να κάνει το δεύτερο από τα τρία βήματα που απαιτούνται για την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά. Αντίπαλός της είναι η Βουλγάρα Ισαμπέλα Σινικόβα, Νο.229 στον κόσμο.

2021 semi-finalist at work 💪



Always a pleasure to have you back, @mariasakkari #RolandGarros pic.twitter.com/Ai9eys2VcU