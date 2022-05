Ήττα για Μεντβέντεφ στην χωμάτινη πρεμιέρα του από τον Γκασκέ (vid)

Αναπάντεχη ήττα με 2-0 στα σετ (2-6, 6(5)-7) από τον Ρισάρ Γκασκέ γνώρισε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ στη φάση των «16» του τουρνουά της Γενεύης, με τον Ρώσο τενίστα να πραγματοποιεί το φετινό του ντεμπούτο στα χωμάτινα κορτ.

Το Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης, σαφώς επηρεασμένος από την πολύμηνη απουσία του από τα κορτ λόγω τραυματισμού, είχε κακή απόδοση στο πρώτο σετ, με τον Γάλλο τενίστα να κατακτήσει με σχετική άνεση το πρώτο σετ. Το Νο.75 του κόσμου, με δύο break στο 5ο και 7ο game, διαμόρφωσε το 6-2, διατηρώντας παράλληλα το σερβίς του.

Στο δεύτερο σετ, η αναμέτρηση έγινε πιο ανταγωνιστική. Ο Γκασκέ ξεκίνησε με break, ωστόσο ο Μεντβέντεφ στο 6ο game «έσβησε» το break του Γάλλου. Στη συνέχεια οι δύο αθλητές διατήρησαν τα σερβίς τους για να οδηγηθεί το σετ σε tie break.

Οι παίκτες, στο tie break, αν και κατάφεραν να κάνουν mini breaks δεν κατάφεραν να διατηρήσουν τη διαφορά τους, με το σκορ να φτάνει στο 5-5, όπου ο Γάλλος πραγματοποίησε 0-2 σερί για να κατακτήσει με 7-5 το δεύτερο σετ και να νικήσει το παιχνίδι.

ALLEZ GASQUET 🙌



🇫🇷 @richardgasquet1 takes out top seed Medvedev 6-2 7-6(5) for his first Top 2 win since April 2005!#gonetgenevaopen pic.twitter.com/cfkB8nXRLy