Στους Παξούς ο Στέφανος Τσιτσιπάς πριν το Roland Garros (pic)

O Έλληνας τενίστας, Νο.4 στην παγκόσμια κατάταξη, έχει ξεκινήσει ιδανικά τη χωμάτινη περίοδο, έχοντας κατακτήσει το τουρνουά του Μόντε Κάρλο, φτάνοντας στον τελικό του τουρνουά της Ρώμης.

Επόμενο τουρνουά το Roland Garros, με τον ίδιο να επιλέγει να περάσει λίγες ημέρες χαλάρωσης, πριν ταξιδέψει στο Παρίσι. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέλεξε να ταξιδέψει στο Ιόνιο και τους Παξούς. Οι διακοπές του Έλληνα τενίστα έγιναν άμεσα γνωστές με μία φωτογραφία να κυκλοφορεί στα social media.

A few days of well deserved rest for Stef in Paxos!



(📸 alekaapergi on IG) pic.twitter.com/fIO41LvfOr