Χάνει το Παρίσι ο Μονφίς

Ο 35χρονος Γάλλος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στη δεξιά φτέρνα και αναγκάστηκε να αποσύρει τη συμμετοχή του τόσο από το τουρνουά της Λιόν, όσο και από το Roland Garros. Αυτό, βέβαια, που «πονάει» περισσότερο είναι απουσία του από το περίφημο χωμάτινο σλαμ της πατρίδας του.

Όπως ανέφερε στο twitter, ταλαιπωρείται από το Μόντε Κάρλο και αυτή την εβδομάδα θα υποβληθεί σε μια μικροεπέμβαση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Θυμίζουμε ότι οι αγώνες του κυρίως ταμπλό του Roland Garros ξεκινούν την προσεχή Κυριακή (22/5).

Hi all, I regret to inform you that I am forced to withdraw from Open Parc de Lyon and the French Open next week. I have been bothered by a calcaneal spur since Monte-Carlo at my right heel which prevents me from moving properly on court.