Περιμένουν παιδί Μονφίς και Σβιτολίνα

Την ευχάριστη είδηση ανακοίνωσαν ταυτόχρονα μέσω social media ο 35χρονος Γάλλος (No.21) και η 27χρονη Ουκρανή (Νο.27), ενώ συνόδεψαν το μήνυμα με μια πολύ όμορφη φωτογραφία: «Με καρδιά γεμάτη αγάπη και ευτυχία, ανακοινώνουμε ότι περιμένουμε κοριτσάκι τον Οκτώβριο».

Η Σβιτολίνα, πρώην Νο.3 στον κόσμο, απείχε τον τελευταίο καιρό από το tour και είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το έκανε εξαιτίας της κατάστασης στην πατρίδα της. Να, λοιπόν, που ο λόγος είναι πολύ πιο ευχάριστος!

With a heart full of love and happiness, we are delighted to announce that we are expecting a baby girl in October ❤️ pic.twitter.com/LernKW9Seq