Δεύτερος σερί τελικός για Ζαμπέρ! (vid)

Η 27χρονη Τυνήσια (Νο.7) λύγισε με 6-4, 1-6, 7-5 την Ντάρια Κασάτκινα (Νο.23) σε 1 ώρα και 55 λεπτά και μία εβδομάδα μετά τον θρίαμβο στη Μαδρίτη πάει για το... νταμπλ στη Ρώμη, δηλαδή το δεύτερο διαδοχικό τρόπαιο σε τουρνουά WTA 1000.

Για να φτάσει ως εκεί, πάντως, χρειάστηκε να σβήσει ματς πόιντ όταν η Ρωσίδα σέρβιρε στο 4-5 του τρίτου σετ και να κάνει την τελική αντεπίθεση με τρία σερί κερδισμένα γκέιμ.

Τώρα, βέβαια, έχει ακόμα πιο δύσκολη αποστολή: καλείται αύριο (15/5) στις 15.00 να σταματήσει την... ασταμάτητη Ίγκα Σβιόντεκ τον 27 σερί νικών και τεσσάρων σερί τίτλων! Στο head to head, πάντως, η Ζαμπέρ προηγείται με 2-1.

Θυμίζουμε, όσο και αν μας... πληγώνει, ότι η Ονς βρέθηκε να χάνει με 1-6, 2-5 από τη Μαρία Σάκκαρη στα προημιτελικά, αλλά κατάφερε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και να επικρατήσει με 1-6, 7-5, 6-1.

With her SIGNATURE drop to win it ✍️



🇹🇳 @Ons_Jabeur holds off Kasatkina to reach a second straight WTA 1000 final!



Faces Swiatek for the Rome title on Sunday at #IBI22 pic.twitter.com/OMdMMQ1nmi