Και τώρα φέρτε του τον Ζβέρεφ! (vid)

Έκλεισε τα... αυτιά του ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας και επικράτησε του 20χρονου Ιταλού (Νο.13) στο Campo Centrale του Foro Italico με 7-6(5), 6-2 σε 2 ώρες και 27 λεπτά για να πάρει το εισιτήριο για τον 11ο Masters ημιτελικό της καριέρας του. Εκεί θα βρει τον Γερμανό «αντίζηλό» του, που νωρίτερα είχε ξεπεράσει στα δύο σετ το εμπόδιο του Κριστιάν Γκαρίν.

Ο αγώνας, πάντως, ολοκληρώθηκε μέσα σε... περίεργη ατμόσφαιρα, καθώς κατέρρευσε άνθρωπος στην εξέδρα πριν το δεύτερο ματς πόιντ του Στέφανου και οι Ιταλοί δεν ήθελαν να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο ηλικιωμένος άνδρας μεταφέρθηκε τελικά εκτός γηπέδου και ο Στεφ πήρε τη νίκη μέσα σε... γιούχα, καθώς ο κόσμος θεώρησε ότι ο προηγούμενος πόντος θα έπρεπε να είχε διακοπεί λόγω του συμβάντος, πριν ο 23χρονος τενίστας φτάσει σε ματς πόιντ...

Μπορεί να έχουν και δίκιο, αλλά με βάση την εικόνα του ματς, αυτό δεν θα εμπόδιζε τον Στεφ να φτάσει στην τέταρτη νίκη του (4-1 το head to head) κόντρα στον Σίνερ, που έχει βρει τον... μπελά του από τον Νο.5 τενίστα στον κόσμο!

Ο Τσιτσιπάς θα παίξει αύριο (στις 15.30) στον τρίτο του φετινό χωμάτινο (Masters) ημιτελικό (έκτο ημιτελικό συνολικά για το 2022) και θα προσπαθήσει να φτάσει στον τελικό της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην καριέρα του. Και αυτή τη φορά, σε αυτή τη συγκεκριμένη επιφάνεια, ενδεχομένως να έχει το πάνω χέρι κόντρα στον Ζβέρεφ.

Ο Στεφ εκμεταλλεύτηκε την αρχική νευρικότητα του Σίνερ και πήρε κεφάλι στο πρώτο σετ με 2-0. Ο νεαρός Ιταλός, όμως, έγινε άμεσα πιο απειλητικός και κυνήγησε το μπρέικ στο τρίτο γκέιμ (0/3 μπρέικ πόιντ), το οποίο είχε επτά ισοπαλίες και διάρκεια 14 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα!

Ο Τσιτσιπάς κράτησε το προβάδισμά του σε εκείνο το σημείο και βρέθηκε έναν πόντο μακριά από το 4-0, όμως ο Σίνερ βρήκε τρόπο να ξεφύγει και να φέρει στη συνέχεια το σετ στα ίσα (3-3)! Μετά από ένα ακόμα χαμένο μπρέικ πόιντ στο 4-3, ο Στεφ κράτησε με μεγάλη προσπάθεια τα δικά του σερβίς και με πιο εύκολα holds από τον Σίνερ... καταλήξαμε σε τάι μπρέικ.

Εκεί ο Τσιτσιπάς έχασε το αρχικό του προβάδισμα με μίνι μπρέικ (4-3), όμως εκμεταλλεύτηκε το σερβίς μετά το νέο μίνι μπρέικ στο 5-5 και έκλεισε το πρώτο σετ μετά από 1 ώρα και 26 λεπτά! Mπράβο του που δεν επηρεάστηκε καθόλου από την ατμόσφαιρα...

Μετά από ιατρικό τάιμ άουτ του Σίνερ, ο Τσιτσιπάς μπήκε δυνατά στο δεύτερο σετ και με το μπρέικ που σημείωσε στο τρίτο γκέιμ (2-1), άρχισε να εδραιώνει τη νίκη του. Ο Σίνερ δεν μπορούσε πλέον να απειλήσει σοβαρό το σερβίς του Στεφ και εκείνος με νέο μπρέικ πέρασε μπροστά με 5-2. Το τελευταίο γκέιμ, όπως είπαμε, ήταν επεισοδιακό και διακόπηκε για περίπου δέκα λεπτά στο δεύτερο ματς πόιντ του Έλληνα τενίστα, με το οποίο τελικά έκλεισε στη συνέχεια τον αγώνα ο 23χρονος τενίστας. Έχει τώρα 30 νίκες τη φετινή σεζόν, δύο περισσότερες από τον Κάρλος Αλκαράθ!

Κόντρα στον Ζβέρεφ (Νο.3) ο Στεφ έχει επτά νίκες σε 11 αγώνες, ενώ έχει πάρει τρεις από τις τέσσερις μονομαχίες τους στο χώμα. Φέτος έχουν συναντηθεί δύο φορές (στο χώμα), με τον Τσιτσιπά να επικρατεί στα ημιτελικά του Μόντε Κάρλο και τον Γερμανό να παίρνει ρεβάνς στους «4» της Μαδρίτης. Σημειώστε ότι είχαν αναμετρηθεί και πέρυσι στα ημιτελικά του Roland Garros, όπου ο Στέφανος είχε πάρει τη νίκη στα πέντε σετ. Να δούμε τώρα ποιος έχει σειρά...

Ο άλλος ημιτελικά θα προκύψει από τα ματς Τζόκοβιτς-Αλιασίμ και Σαποβάλοφ-Ρουντ.

Into the last 4 at every clay Masters in 2022!@steftsitsipas gets past home hope Sinner 7-6(5) 6-2 to set up a third consecutive Masters 1000 semi-final clash with Zverev 🤝#IBI22 pic.twitter.com/SfGJ9R3ofN