Πέφτει ξανά στον Ζβέρεφ ο Τσιτσιπάς αν προκριθεί (vids)

Ο 25χρονος Γερμανός, Νο.3 στον κόσμο, λύγισε με 7-5, 6-2 τον Χιλιανό Κριστιάν Γκαρίν (Νο.45) και πέρασε σε τετράδα Masters για 15η φορά στην καριέρα του. Εκεί ενδέχεται να βρει, όπως και στη Μαδρίτη, τον Στέφανο, αλλά ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ιταλού Γιάνικ Σίνερ.

Ο Ζβέρεφ, που ήταν νικητής του τουρνουά το 2017, κυνηγάει στη Ρώμη τον έκτο Masters τίτλο του. Θυμίζουμε ότι είχε νικήσει στα ημιτελικά του Mutua Madrid Open τον Τσιτσιπά, όμως στον τελικό «παραδόθηκε» στον Κάρλος Αλκαράθ.

Ο άλλος ημιτελικός τoυ Internazionali BNL d' Italia θα προκύψει από τα ματς Τζόκοβιτς-Αλιασίμ και Ρουντ-Σαποβάλοφ.

Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά πήρε η Αρίνα Σαμπαλένκα, που έκανε την ανατροπή κόντρα στην Αμάντα Ανισίμοβα και επικράτησε με 4-6, 6-3, 6-2. Η 24χρονη Λευκορωσίδα (Νο.8) θα περιμένει στην τετράδα τη νικήτρια του αγώνα Σβιόντεκ-Αντρεέσκου.

Τα άλλα ζευγάρια των προημιτελικών είναι Ζαμπέρ-Σάκκαρη και Τάιχμαν-Κασάτκινα.

First in the last four ⚡️ 2017 Rome champion @AlexZverev sees off Garin 7-5 6-2 to return to the semi-finals at #IBI22 pic.twitter.com/ZA4TjYgK0a

Relief in Rome 🙌@SabalenkaA recovers from a set down to notch a first win over Anisimova and reach the #IBI22 last four!



Awaits the winner of Swiatek-Andreescu 👀 pic.twitter.com/X4xyUsIRMh