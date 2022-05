Την έβγαλε… ΚΟ(ΚΟ) και «πέταξε» στον επόμενο γύρο η Μαρία! (vid)

Δείχνοντας για δεύτερη σερί μέρα το... καλό της χωμάτινο πρόσωπο, η 26χρονη Ελληνίδα (Νο.4) λύγισε με 6-4, 7-5 τη 18χρονη Αμερικανίδα (Νο.15) σε 1 ώρα και 49 λεπτά και έκλεισε θέση στον τέταρτο φετινό της προημιτελικό. Εκεί θα βρει τη νικήτρια του Mutua Madrid Open Ονς Ζαμπέρ, Νο.7 στον κόσμο, που άφησε εκτός με 6-3, 6-2 τη Γιούλια Πουτίντσεβα.

Μετά το απογοητευτικό της ξεκίνημα στην αγαπημένη της σεζόν στο χώμα, η Μαρία αρχίζει να θυμίζει τη... Μαρία του περσινού Roland Garros. Τα courts της Ρώμης, άλλωστε, θυμίζουν Παρίσι περισσότερο από ό,τι η Στουτγκάρδη ή η Μαδρίτη, από όπου η Σάκκαρη έφυγε... άδοξα.

Η Μαρία έλεγχε απόλυτα τον αγώνα για... 1.5 σετ, αλλά στη συνέχεια η Γκοφ «ζωντάνεψε» και έδειχνε ικανή να φέρει το ματς στα ίσα, για να χτυπήσει τη νίκη σε τρίτο σετ. Τότε, όμως, η Σάκκαρη έδειξε τον... πραγματικό χαρακτήρα της, καθώς δεν έχασε την ψυχραιμία της, ανέβασε ταχύτητα και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους...

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έδειξε νωρίς τις επιθετικές διαθέσεις της και πίεσε από την αρχή το σερβίς της Γκοφ. Πέτυχε το πρώτο της γκέιμ στον αγώνα στο τρίτο γκέιμ (2-1), όμως η νεαρή Αμερικανίδα είχε την άμεση απάντηση.

Η Μαρία συνέχισε, ωστόσο, να απειλεί και εκμεταλλευόμενη το κακό service game της Κόκο στο έβδομο γκέιμ, πήρε μεγάλο προβάδισμα με 4-3. Η Γκοφ πίεσε για να απαντήσει ξανά, αλλά αυτή τη φορά η Σάκκαρη έμεινε όρθια με τη βοήθεια του σερβίς της και εδραίωσε το προβάδισμά της (5-3). Η Κόκο έμεινε προσωρινά στο σετ κρατώντας το σερβίς της, όμως η Μαρία σέρβιρε με επιτυχία στη συνέχεια και «έγραψε» το 1-0.

Όταν, μάλιστα, κατάφερε να σπάσει την Γκοφ στο πρώτο γκέιμ του δεύτερου σετ, η νεαρή Αμερικανίδα φάνηκε να χάνει την αυτοπεποίθησή της. Αποτέλεσμα ήταν να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο στο 3-1, αφού η Μαρία είχε δύο ευκαιρίες για να τελειώσει ουσιαστικά το ματς.

Η Κόκο, όμως, όχι μόνο άντεξε για το 3-2, αλλά πέτυχε και μπρέικ στο επόμενο γκέιμ, ισοφαρίζοντας σε 3-3! Η Σάκκαρη διατήρησε την αυτοκυριαρχία της παρά την ανέλπιστη τροπή και «μίλησε» όταν έπρεπε: σημείωσε το καθοριστικό μπρέικ στο 5-5 και μετά έκλεισε τον αγώνα χωρίς να χάσει πόντο.

Κόντρα στη φορμαρισμένη Ζαμπέρ (μετράει εννέα σερί νίκες), η Μαρία έχει μία νίκη σε δύο αγώνες. Σίγουρα θα είναι ένα γερό τεστ εν όψει Roland Garros (22/5)!

Με την ευκαιρία, να αναφέρουμε τα άλλα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης: Σβιόντεκ-Αντρεέσκου, Σαμαπλένκα-Ανισίμοβα και Τάιχμαν-Μπαντόσα ή Κασάτκινα.

