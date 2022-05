Δύο νίκες μακριά από τις 1.000 ο Τζόκοβιτς! (vids)

Ο 35χρονος Σέρβος λύγισε τον κάτοχο τριών Grand Slam τίτλων με 6-2, 6-2 και με μια ακόμα νίκη, εξασφαλίζει την παραμονή του στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης. Αν, δε, φτάσει μέχρι τον τελικό, τότε θα μπει στο... εκλεκτό κλαμπ των 1.000 νικών καριέρας, όπου βρίσκονται μόνο οι Κόνορς, Φέντερερ, Λεντλ και Ναδάλ! Ο επόμενος αντίπαλός του είναι ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, που νωρίτερα απέκλεισε σε straight sets τον Μάρκος Γκιρόν.

Μερικές από τις μάχες τους έχουν μείνει στην ιστορία, όμως αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Διαφορετικές, βασικά, ήταν οι συνθήκες, καθώς ο Βαβρίνκα προσπαθεί να επανέλθει μετά τα χειρουργεία του και παίζει μόλις στο τέταρτο τουρνουά του. Ήταν, λοιπόν, φυσιολογικό να μην μπορεί να ακολουθήσει τους ρυθμούς του Τζόκοβιτς, ειδικά από τη στιγμή που δεν τον βοήθησε και το σερβίς του.

Και ειδικά στο πρώτο σετ, ο κορυφαίος τενίστας ήταν κυριαρχικός και δεν δυσκολεύτηκε να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση. Στο δεύτερο ο Σταν ήταν σαφώς πιο ανταγωνιστικός, απείλησε και το σερβίς του Νόλε, όμως ο Σέρβις ήταν αυτός που πέρασε μπροστά με 4-1. Ο 37χρονος Ελβετός, που έχει κατρακυλήσει στο Νο.361, κατάφερε να πάρει το ένα μπρέικ πίσω, αλλά ουσιαστικά «παραδόθηκε» όταν ο Τζόκοβιτς τον έσπασε ξανά στο επόμενο γκέιμ (5-2).

Το ματς ολοκληρώθηκε μετά από 75 λεπτά και ο Νόλε ετοιμάζεται για τον 89ο Masters προημιτελικό της καριέρας του κόντρα στον 21χρονο Καναδό, Νο.9 στον κόσμο. Έχει πλέον 20 νίκες σε 26 αγώνες με τον Βαβρίνκα.

Έμαθε τον αντίπαλό του στην οκτάδα και ο Σάσα Ζβέρεφ και αυτός είναι ο Χιλιανός Κριστιάν Γκαρίν, που πήρε τη νίκη επί του Μάριν Τσίλιτς με 6-3, 4-6, 6-4 μετά από έναν δραματικό αγώνα διάρκειας 2 ωρών και 56 λεπτών.

16 Rome quarter-finals in 16 appearances 🤯 @DjokerNole defeats Wawrinka 6-2 6-2 to notch win No.998 of his career! #IBI22 pic.twitter.com/GVWYtssgK1

'It's great to see Stan back on winning terms'@DjokerNole with some classy words for resurgent @stanwawrinka 🙌#IBI22 pic.twitter.com/WB76ie5Xtz