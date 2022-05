Κερδίζει... με όλους τους τρόπους η Σβιόντεκ (vids)

Πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το σκορ, η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο λύγισε την 32χρονη Λευκορωσίδα (Νο.16) με 6-4, 6-1 σε 1 ώρα και 55 λεπτά, για να φτάσει στην 25η διαδοχική νίκη της στο tour!

Είναι για δεύτερη διαδοχική χρονιά στα προημιτελικά του Internazionali και εκεί έχει πολύ ενδιαφέρον ραντεβού με τη νικήτρια του US Open 2019 Μπιάνκα Αντρεέσκου, που άφησε εκτός με 6-4, 6-4 την Πέτρα Μάρτιτς. Η νεαρή Καναδή είναι σε εξαιρετική κατάσταση και να δούμε αν μπορεί να σταματήσει την τρελή κούρσα της Ίγκα!

Η υπερασπίστρια του τίτλου, πάντως, πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές στο πρώτο σετ του ματς με την Αζαρένκα, καθώς η άλλοτε Νο.1 τενίστρια στον κόσμο ξεκίνησε τον αγώνα με δύο μπρέικ και προηγήθηκε με 0-3! Η Σβιόντεκ απάντησε με τρία συνεχόμενα μπρέικ (!), αλλά ήταν φανερή η αστάθειά της όταν είχε τις μπάλες στα χέρια.

Η Αζαρένκα, λοιπόν, έσωσε τρία σετ πόιντ στο 5-3 και με νέο μπρέικ έμεινε «ζωντανή» στο σετ, ωστόσο δέχτηκε νέο μπρέικ στο επόμενο γκέιμ και η 20χρονη Πολωνή «έγραψε» το 1-0 μετά από 80 λεπτά!

Η Ίγκα έχασε το σερβίς της και στο πρώτο γκέιμ του δεύτερου σετ, αλλά από εκείνο το σημείο το... τρένο μπήκε στις ράγες. Δεν έχασε άλλο γκέιμ μέχρι το τέλος του αγώνα και φιλοδοξεί να κατακτήσει στη Ρώμη τον τέταρτο WTA 1000 τίτλο της για φέτος. Είναι, πραγματικά, ασυναγώνιστη!

Στην οκτάδα πέρασε και η Αρίνα Σαμπαλένκα, που μετά την επιβλητική νίκη της με 6-1, 6-4 επί της Τζέσικα Πεγκούλα, φιναλίστ της Ρώμης, θα παίξει με Αμάντα Ανισίμοβα ή Ντανιέλ Κόλινς.

Η φορμαρισμένη Ζιλ Τάιχμαν, τέλος, λύγισε με 6-7(3), 6-3, 7-5 την Έλενα Ριμπάκινα και περιμένει Πάουλα Μπαντόσα ή Ντάρια Κασάτκινα.

Θυμίζουμε ότι περίπου στις 18.00-18.30 η Μαρία Σάκκαρη θα παλέψει για μια θέση στην οκτάδα με την Κόκο Γκοφ.

