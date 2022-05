Ηρωικό... «χατ-τρικ» απέναντι στον Ντιμιτρόφ ο Στέφανος! (vids)

Παραλίγο να πληρώσει το μπλακάουτ του στο φινάλε του δεύτερου σετ ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, αλλά τέλος καλό όλα καλά: επικράτησε του 31χρονου Βούλγαρου (Νο.31) με 6-3, 5-7, 7-6(4) μετά από συναρπαστική μάχη 2 ωρών και 36 λεπτών, για να κλείσει θέση στους «16» του Internazionali ΒNL d' Italia. Εκεί θα βρει αύριο (11/5) τον Καρέν Χατσάνοφ, που απέκλεισε στα τρία σετ (6-4, 2-6, 6-1) τον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα.

Παρά το γεγονός ότι είχε την ευκαιρία να κλείσει το ματς στο δεύτερο σετ, ο Στεφ ήρθε... τετ α τετ με τον αποκλεισμό στο τρίτο, όμως δεν λύγισε. Βρήκε τρόπο να εξουδετερώσει τους κινδύνους και με ένα τάι μπρέικ-όνειρο που... λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε εφιάλτη σφράγισε (επιτέλους) την πρόκριση.

Όπως και να έχει, πάντως, ο Στεφ έχει πάρει τον αέρα του Ντιμιτρόφ, αφού όχι μόνο μετράει τέσσερις νίκες σε πέντε αγώνες, αλλά τον έχει «υποτάξει» στο χώμα τρεις φορές μέσα σε διάστημα ενός μήνα (Βαρκελώνη, Μαδρίτη, Ρώμη)!

Στην Ισπανία οι νίκες ήταν εύκολες και όλα έδειχναν ότι κάπως έτσι θα πήγαιναν τα πράγματα και στην ιταλική πρωτεύουσα, καθώς ο Στεφ προηγήθηκε πολύ γρήγορα με 3-0. Αν και ο Ντίμι είχε μπρέικ πόιντ στο 4-2, ο Τσιτσιπάς βρήκε το σερβίς του στη συνέχεια και διατήρησε το προβάδισμά του.

Μετά από ένα εύκολο hold του Βούλγαρου στο επόμενο γκέιμ (5-3), ο Στεφ σέρβιρε με πολλή άνεση και «έγραψε» το 1-0, βάζοντας γερές βάσεις για τη νίκη του.

Στο δεύτερο σετ ο Ντμιτρόφ φάνηκε να πατάει καλύτερα στα πόδια του, αλλά και πάλι ο Στέφανος ήταν αυτός που απείλησε πρώτος (στο 2-2). Ο Ντίμι μπόρεσε να κρατήσει το σερβίς του σε αυτό το σημείο, όμως ακολούθησε ένα καταστροφικό service game στο 3-3, που είχε ως αποτέλεσμα να τον σπάσει ο Τσιτσιπάς με μηδέν!

Ο Ντιμιτρόφ προσπάθησε να ξαναμπεί στον αγώνα, όμως ο Στεφ έσβησε το μπρέικ πόιντ που είχε στο επόμενο γκέιμ και πήρε τις μπάλες να σερβίρει για τη νίκη στο 5-4. Ήταν, όμως, η ώρα του... μπλακάουτ, κατά το οποίο ο Στεφ όχι μόνο δεν μπόρεσε να κλείσει τον αγώνα, αλλά δέχτηκε και νέο μπρέικ με συνέπεια να χάσει το σετ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντιμιτρόφ πήρε 16 από τους 17 τελευταίους πόντους!

Το τρίτο σετ ήταν ακόμα πιο δραματικό, με τον Τσιτσιπά να έχει τρεις ευκαιρίες για μπρέικ στο 1-1 και τον Ντιμιτρόφ να ανακάμπτει και να γίνεται ολοένα και πιο απειλητικός, έχοντας το αβαντάζ ότι σέρβιρε πρώτος.

Βρέθηκε με το πρώτο ματς πόιντ του στο 4-5, αλλά δεν μπόρεσε να επιστρέψει το σερβίς του Στεφ, ενώ στο 5-6 είχε μια ακόμα ευκαιρία που έσβησε ο Τσιτσιπάς με υπέροχο φόρχαντ.

Οι διαφορές λύθηκαν οριστικά στο τάι μπρέικ, όπου ο Στέφανος ξεκίνησε με το εκπληκτικό 5-0, ωστόσο είδε τον αντίπαλό του να παίρνει πίσω δύο από τα τρία μίνι μπρέικ και να μειώνει σε 5-4! Του έκοψε τη φόρα, ωστόσο, στο δικό του σερβίς και με δύο σερί πόντους δεν άφησε και αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη... Μπορεί να έκανε τα εύκολα δύσκολα, όμως έδειξε ότι έχει νοοτροπία νικητή!

Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, ο Τσιτσιπάς είχε 31 winners και 34 αβίαστα λάθη, ενώ ο Ντιμιτρόφ είχε αντίστοιχα 27 και 37. Εκτός των άλλων, έφτασε τις 28 νίκες για φέτος και «έπιασε» στην κορυφή τον Κάρλος Αλκαράθ.

Το head to head με τον Χατσάνοφ είναι πολύ ευνοϊκό για τον Στεφ, καθώς σε τέσσερις αναμετρήσεις ο 23χρονος Έλληνας έχει ισάριθμες νίκες!

Stef coming through another crazy 3-setter on clay 🙌



Monte Carlo: d. Schwartzman from 0-4 down in the third (led 6-2 5-2)

Rome: d. Dimitrov after saving two match points (led 6-3 5-3)@steftsitsipas #IBI22 pic.twitter.com/qnaWrl22DU