Kαλή αρχή για Τζόκοβιτς (vids)

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο επικράτησε του 28χρονου Ρώσου (Νο.35) με 6-3, 6-2 σε 90 λεπτά και θα περιμένει στον τρίτο γύρο τον νικητή της αυριανής αναμέτρησης ανάμεσα στον Σταν Βαβρίνκα και τον Λάσλο Τζέρε. Εκτός των άλλων, βρίσκεται πλέον τρεις νίκες μακριά από ένα ακόμα σπουδαίο επίτευγμα: τις 1.000 νίκες καριέρας!

Ο Νόλε δεν ψάχνει μόνο τον έκτο τίτλο του στην ιταλική πρωτεύουσα. Με πρόκριση στα ημιτελικά θα εξασφαλίσει την παραμονή του στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ σε διαφορετική περίπτωση στις16 Μαΐου θα ανεβεί ξανά στην κορυφή ο Ντανίλ Μεντβέντεφ. Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι σε 15 διαδοχικές συμμετοχές στη διοργάνωση, δεν έχει χάσει ποτέ πριν τα προημιτελικά!

Στο μεταξύ, έμαθε τον αυριανό του αντίπαλο στον δεύτερο γύρο ο Ράφα Ναδάλ και αυτός είναι ο Τζον Ίσνερ, που απέκλεισε με 6-4, 6-3 τον Φεδερίκο Ντελμπόνις. Ο Σάσα Ζβέρεφ, από την πλευρά του, θα παίξει με τον φορμαρισμένο Σεμπάστιαν Μπάες, που λύγισε με 6-3, 6-7(7), 6-2 τον Τάλον Γκρίκσπορ.

Ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν, τέλος, έσωσε δύο ματς ποιντ του Μιομίρ Κετσμάνοβιτς στο δέκατο γκέιμ του τρίτου σετ, πήρε τη νίκη με 6-2, 3-6, 7-6(3) και θα αναμετρηθεί στον δεύτερο γύρο με τον Μάρκος Γκιρόν.

997 wins and counting… @DjokerNole avenges his Belgrade loss last year to Karatsev - taking the win in his Rome opening match!#IBI22 pic.twitter.com/XbaDolPLRD