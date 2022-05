Η κλήρωση της Σάκκαρη στη Ρώμη

H κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα παίξει στο Internazionali BNL d' Italia (WTA 1000) και έμαθε σήμερα το... μονοπάτι της στο Foro Italico.

Κληρώθηκε, λοιπόν, στο κάτω μέρος του ταμπλό, μαζί με την Πάουλα Μπαντόσα (Νο.2), την οποία μπορεί να συναντήσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Το καλό είναι ότι απέφυγε την ασταμάτητη Ίγκα Σβιόντεκ, που βρίσκεται στο Νο.1 του ταμπλό!

Η Μαρία περνάει με μπάι στον δεύτερο γύρο και εκεί θα βρει τη νικήτρια του αγώνα Στίβενς-Αλεξάντροβα. Η πιο πιθανή αντίπαλός της στη φάση των «16» είναι η Κόκο Γκοφ, ενώ στα προημιτελικά ενδεχομένως θα τεθεί αντιμέτωπη με την Γκαρμπίνιε Μουγουρούθα.

Από τα ματς του πρώτου γύρου ξεχωρίζει η αναμέτρηση Ραντουκάνου-Αντρέεσκου, με τη νικήτρια να παίζει με Οσάκα ή Σορίμπες!

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν τη Δευτέρα (9/5).

Πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Σβιόντεκ-Κονταβέιτ

Κόλινς-Σαμπαλένκα

Μουγουρούθα-Σάκκαρη

Πλίσκοβα-Μπαντόσα

Main draw in Rome, where Iga Swiatek and Paula Badosa are the top seeds.



1R: Emma Raducanu vs. Bianca Andreescu.



Winner will face either Naomi Osaka or Sara Sorribes Tormo in 2R. #IBI22 pic.twitter.com/Z3WFmgtn3J