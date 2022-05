Με Αλκαράθ και Ζβέρεφ o Τσιτσιπάς στη Ρώμη

Για την ακρίβεια, ο Στεφ είναι στο κάτω μέρος του ταμπλό στο Masters της ιταλικής πρωτεύουσας (9/5) και ενδέχεται να βρει στα ημιτελικά τον Σάσα Ζβέρεφ ή τον νεαρό Ισπανό.

Περνάει με μπάι στον δεύτερο γύρο και εκεί θα βρει είτε τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, είτε qualifier. Στη φάση των «16» ο πιο πιθανός του αντίπαλος είναι ο Πάμπλο Καρένιο Μπούστα, ενώ στην οκτάδα (όπως και στη Μαδρίτη), λογικά θα πέσει πάνω στον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντόμινικ Τιμ θα παίξει στην πρεμιέρα με τον αγαπημένο του κοινού Φάμπιο Φονίνι.

Πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Τζόκοβιτς-Αλιασίμ

Ναδάλ-Ρουντ

Ρούμπλεφ-Τσιτσιπάς

Αλκαράθ-Ζβέρεφ

#IBI22 women's main draw is out💥



Who will be our new champion?#tennis pic.twitter.com/IGbgwTSb9P