The Boy Wonder: Καθάρισε τον έναν GOAT (Ναδάλ) και πάει για τον επόμενο (Τζόκοβιτς) ο Αλκαράθ! (vids)

Τίποτα δεν τον σταματά! Παρότι αγωνίστηκε σχεδόν δύο σετ με δεμένο τον αστράγαλο μετά από μια άσχημη πτώση του, ο 19χρονος Ισπανός νίκησε τον θρυλικό συμπατριώτη του με 6-2, 1-6, 6-3 και συνεχίζει την πορεία προς τον δεύτερο διαδοχικό χωμάτινο τίτλο του.

Την πρώτη φορά που αντιμετώπισε το είδωλό του (Μαδρίτη 2021) δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το άγχος του, τη δεύτερη (Indian Wells 2022) τον έφερε... στα όριά του, αλλά η τρίτη ήταν και η... φαρμακερή!

Αν και ο τραυματισμός στο δεύτερο σετ τον έκανε να τα... χάσει για λίγο, στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα ήταν σαφώς ανώτερος από τον σπουδαίο αντίπαλό του (που φάνηκε να έχει «αδειάσει» μετά τη χθεσινή υπερπροσπάθεια) και έφτασε πανάξια στη μεγάλη πρόκριση. Μια πρόκριση που του φέρνει ως... δώρο την πρώτη συνάντηση με τον Νόβακ Τζόκοβιτς!

Αν, μάλιστα, μπορέσει να βάλει φρένο και στον Νόλε, τότε θα γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που νικάει back to back Ναδάλ και Τζόκοβιτς στο χώμα!

Είναι ικανό για όλα, πάντως, αυτό το παιδί... Μπορεί να έχασε γρήγορα το προβάδισμα που πήρε στο πρώτο γκέιμ του αγώνα, αλλά με επιβλητική εμφάνιση στη συνέχεια και σημειώνοντας 19 winners έναντι μόλις 2 του Ράφα, έβαλε τις βάσεις για τη νίκη του. Την ίδια ώρα, τα πόδια του Ναδάλ δεν... συνεργάζονταν με το μυαλό.

Και ενώ όλα έδειχναν ότι ο Καρλίτος είχε το πάνω χέρι στον αγώνα, μια πτώση του στο τρίτο γκέιμ έφερε τραυματισμό στον αστράγαλο, τον οποίο αναγκάστηκε να δέσει βαριά για να συνεχίσει το ματς. Μπήκε, όμως, λίγο φοβισμένα στο court και με τέσσερα αβίαστα λάθη «χάρισε» το μπρέικ στον Ναδάλ (1-3).

Παίρνοντας 16 από τους 18 πόντους μετά την πτώση, ο Ράφα έφερε το ματς στα ίσα και όλα κρίθηκαν στο τρίτο σετ. Είχε προηγηθεί δεκάλεπτη διακοπή στον αγώνα στο πέμπτο γκέιμ, λόγω αδιαθεσίας θεατή στο Manolo Santana Stadium.

O Αλκαράθ πήρε toilet break στη συνέχεια και όλοι περίμεναν να δουν αν θα συνέχιζε το παιχνίδι, αλλά εκείνος είχε ακόμα μεγαλύτερα... σχέδια! Μπήκε γερά στο τρίτο σετ, πήρε μεγάλο προβάδισμα με 3-1 και δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Ναδάλ, θυμίζοντας τον Κάρλος του πρώτου σετ. Έκλεισε τον αγώνα μετά από προσπάθεια 2 ωρών και 28 λεπτών, για να σφραγίσει το ραντεβού με το Τζόκοβιτς και να γίνει ο νεαρότερος ημιφιναλίστ στην ιστορία του τουρνουά.

Οι winners τα λένε όλα για την εικόνα του αγώνα: ο μικρός είχε 37, ενώ ο Ναδάλ μόλις 10! Ο Κάρλος είχε και 31 αβίαστα λάθη, έναντι 20 του Ράφα. Όπως και στο ματς με τον Στέφανο Τσιτσιπά στη Βαρκελώνη, τα drop shots του έκαναν πολύ μεγάλη ζημιά...

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πιτσιρικάς, που έγινε χθες 19 ετών, έχει κερδίσει τα πέντε τελευταία παιχνίδια του κόντρα σε παίκτες του Top 10!

Θυμίζουμε ότι ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα ματς Ρούμπλεφ-Τσιτσιπάς (21.00) και Αλιασίμ-Ζβέρεφ (23.00).

